【人物誌】小施蒙尼重演爸爸26年前壯舉

拿玻里喺歐聯主場以4比1大勝利物浦，基奧雲尼施蒙尼突然成為主角，呢位27歲阿根廷前鋒後備上陣，入替受傷嘅域陀奧森漢，並成功喺歐聯處子戰取得入球，同爸爸施蒙尼26年前一樣，都係踢第1場歐聯就入波，果然虎父無犬子。

基奧雲尼施蒙尼上季意甲有17球進帳及6次助攻，今季以借用身份由維羅納轉投拿玻里，但只能擔任後備。由於域陀奧森漢今場歐聯踢到41分鐘傷出，「小施蒙尼」機會終於來了，僅上陣3分鐘就入波，協助拿玻里上半場領先3球，令紅軍無法翻身。

值得一提，現時擔任馬體會教練嘅「老施蒙尼」1996年9月歐聯分組賽，首次喺呢項大賽上陣，就梅開二度，協助馬體會主場以4比0大勝布加勒斯特星隊，依家囝囝同樣喺歐聯處子戰入波，夠晒神奇。

「小施蒙尼」出道以來，大部分時間喺意甲搵食，包括效力過熱拿亞、費倫天拿、卡利亞里、維羅納，加上今次被外借去拿玻里，已效力5支意甲球隊，今季終於一嘗踢歐聯滋味，話唔定拿玻里可以喺今屆歐聯淘汰賽遇上馬體會，上演父子對決。