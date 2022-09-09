C朗擔正曼聯即輸波　決定性12碼惹爭議

近期強勢復甦嘅曼聯，周五(9日)凌晨展開歐霸盃分組賽即遇滑鐵盧。「紅魔鬼」主場迎戰西甲嘅皇家蘇斯達，領隊坦哈格畀C朗拿度、哈利馬古尼復任正選，可惜球隊表現差勁，最後更因球證一次爭議性12碼判決，0比1輸波收場。

曼聯喺呢場E組賽事進行輪換，C朗、馬古尼同卡斯米路都正選上陣，人氣新兵安東尼馬菲奧斯亦繼續擔正，面對有大衞施華、久保建英等球星嘅皇家蘇斯達，曼聯雖然稍佔上風，不過進攻質素麻麻，上半場C朗曾頭槌頂入，但越位在先被判詐胡。

坦哈格見勢色唔對，半場換入般奴費南迪斯同利辛度馬天尼斯，58分鐘出現爭議性一幕，大衞施華禁區內起腳，利辛度馬天尼斯飛身攔截下，個波中腳再彈向手臂，呢位中堅根本冇時間避開，球證直指12碼，VAR覆核後亦維持判決，皇蘇由布里斯文迪斯操刀射入全場唯一入球。

今場係C朗足球生涯首次出戰歐霸盃，踢足90分鐘表現落力但效率極低，全場4次射門冇一腳命中目標。尷尬嘅係，C朗今季2次出任正選，曼聯都係冇波入兼輸波，4連勝走勢亦告一段落。