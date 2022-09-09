【官宣】樸達簽車路士5年　搵多過坦哈格

車路士周四(8日)凌晨宣布，聘請白禮頓主帥樸達接掌帥印，雙方簽約5年，係車路士史上最長嘅領隊合約，據報年薪高達1,200萬鎊，比起曼聯新帥坦哈格嘅900萬鎊更高，喺英超領隊薪酬榜排第4位，足見車路士對佢嘅信任。

車路士炒杜曹後火速斟掂樸達，並向白禮頓支付1,600萬鎊「贖身費」，呢位47歲英格蘭教頭表示：「我興奮可以同車路士新嘅領導層合作，亦好期待同隊中球員一齊工作，一齊建立出足以令球迷光榮嘅新文化。」樸達今次仲會帶埋4位白禮頓教練團一齊過檔，周五(9日)就會展開領軍工作。

樸達係教瑞典球會奧斯達辛斯起家，只係執教史雲斯同白禮頓都受到好評，今次挑戰豪門車路士，人工亦都三級跳，由原本250萬鎊年薪大增至1,200萬鎊，排英超第4位，重點係佢今次簽署5年長約，意味如果佢可以順利教完5年，總收入達6,000萬鎊。

英超領隊薪酬榜

排名●領隊(球會)●年薪

1●哥迪奧拿(曼城)●1,900萬鎊

2●高普(利物浦)●1,600萬鎊

3●干地(熱刺)●1,500萬鎊

4●樸達(車路士)●1,200萬鎊

5●羅渣士(李斯特城)●1,000萬鎊

6●坦哈格(曼聯)●900萬鎊

7●阿迪達(阿仙奴)●830萬鎊

8●夏辛侯迪(修咸頓)●700萬鎊

9●林柏特(愛華頓)●600萬鎊