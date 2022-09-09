黃澤林美網力挫3號種子　首闖大满貫男青單打4強

香港網球新星黃澤林（Coleman）在美網愈戰愈勇，美國時間周五（8日）於男子青年賽單打，與3號種子的瑞士球手Kilian Feldbausch激戰三盤後險勝，昂然躋身4強，刷新了自己在大滿貫單打的成績。

最後一年爭逐大滿貫青年組的黃澤林，雖然在男雙賽事衞冕失敗，但在男單爭逐則保持強勢，8強戰面對着Kilian Feldbausch初段很快被打破發球局，並以2比6先輸一盤，然而Coleman於第二盤已掌握節奏，與對手拉据，並於刁時局贏得7比4，扳回平手，至決勝盤再打破對手發球局，終於爭逐了兩小時25分鐘以2比6、6比7(4)及6比4闖關。

Coleman今仗發出11個ACE球，首發成功率更達70%，但有42個無壓力犯錯，幸而上網及處理關鍵球比對手優勝，首次躋身青年大滿貫4強；下仗將挑戰2號種子比利時的Gilles Bailly爭逐決賽席位，而16歲的Gilles Bailly現時世界排名第5，更剛在今年贏得歐洲青少年標賽冠軍，絕對不容易對付。