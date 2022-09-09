齊寫歷史！「一姐」施華德與積芭爭美網后座

今屆美網女單決賽創歷史！突尼斯的積芭續顯強勢，以直落兩盤淘汰加西亞，再寫網壇歷史，成為首位躋身美網女單決賽的非洲人；而世界「一姐」波蘭的施華德則在一度落後的情況下反勝，首闖美網決賽，並力爭個人第3「貫」。

英女王伊利沙伯二世周四（8日）駕崩，享年96歲，美網賽會在女子首場準決賽積芭對加西亞之前，在球壇傳奇金夫人帶領下全場進行默哀悼念。今年表現狀態甚勇的突尼斯女將積芭，僅花66分鐘以6比1、6比3直落兩盤擊敗17號種子的加西亞，終結了這位法國女將單打13連勝紀錄，而個人繼今年溫網後再次躋身大滿貫女單決賽，成為美網首位躋身決賽的非洲人，並向個人首「貫」進發。

在溫網飲恨獲亞席的積芭賽後相當興奮：「連續兩個（大滿貫）決賽，實在奇妙，溫網後自己的確是加大了壓力，但我相信這是動力，我會將它變為正能量，我不是只為自己而戰，也是為國家而戰。」積芭能否夢想成真，就要問過世界「一姐」施華德。

在今年再奪法網冠軍的施華德，在另一場女單準決賽面對白羅斯名將莎芭蘭嘉打得其不輕鬆，在先輸一盤的情況下、決勝盤一度兩次被破發的劣勢下，最終以3比6、6比1、6比4成功逆轉，今季4戰4勝挫敗對手，職業生涯第三次躋身大滿貫女單決賽，並且成為首位闖入美網女單決賽的波蘭球手。

施華德與積芭過去4次碰頭，雙方戰績2勝2負，在硬地賽同樣各勝一仗，去年辛辛那堤大師賽積芭以直落兩盤獲勝，而今年她們曾於羅馬大師賽較量，當時施華德茬其擅長的泥地賽勝出。