香港U18女籃大炒馬爾代夫　干潁堯有力問鼎賽事籃板后

香港女子籃球U18代表隊再傳捷報，於亞洲錦標賽7-8名次賽對馬爾代夫一役中，全隊均有落場吸取經驗兼佔盡上風，終以88比25獲得大勝，其中干潁堯、戴卓彤、林卓盈及蔡汶萱得分上雙，港隊奪第7名，以勝利結束印度之旅。

港隊早前在分組賽贏過約旦，錄1勝2負但因得失分稍遜而落到名次賽，經過周四休戰一天調整及檢討後，眾員今仗表現有所回升，數據反映命中率有40.22%，相反對手只有15.52%，而在進攻及防守籃板方面，港隊亦較優勝，干潁堯繼續發揮籃板威力，個人拉下14個籃板，並取得全隊最高的22分。戴卓彤則同樣獲得「雙雙」，貢獻17分及12個籃板。

干潁堯目前以場均14.3個籃板，升上DIVISION B賽事「籃板后」榜首。就讀青年會中學的她同時在球員效率（Player Efficiency）排名榜上，亦高踞第3位。

在兩名教練趙永良與黃芷晴帶領下，港隊與高水平對手於5天內進行了4場高強度賽事，獲益匪淺。趙Sir指對馬爾代夫賽前特別向11名球員訂立目標，包括爭取全隊總分破百及爭取11人都有得分，「希望每個人都有個目標給自己，推動她們，但始終她們經驗尚淺，有時變得心急。不過這都是心態的鍛鍊。」教練團對球員今仗戰術轉換的反應有所改善，感到欣喜，「我還特別多謝教練黃芷晴的指導，她對這班球員的認識比我更熟悉，因此臨場指導各方面她都做得很好。」