菁英盃　冠忠南區深水埗激戰賀中秋

「菁英盃」分組賽重燃戰火賀中秋！周六（10日）A組冠忠南區會於大埔運動場，面對深水埗。開季表現出色的南區，為延續連勝走勢不會手軟，至於深水埗為爭取賽季首勝，鬥志同樣毋庸置疑，「地區打吡」一觸即發。（on.cc東網周六下午3時直播）

今季開局理想的南區，上場反勝爭標分子理文，挾兩連勝之勢展開「菁英盃」征途，對於賽事目標，主教練鄭兆聰（Ricky）表示：「我哋冇話一定視捧盃為目標，但球隊每一場波都會盡力去打。」Ricky深信南區陣中具經驗球員，能夠成為一班年輕球員的榜樣，合力為球隊爭取佳績。是役南區缺陣球員，包括正隨港隊U20出外備戰亞青外的陳傲軒，另外傷兵史提芬彭利拿及陳凱柏會繼續倦勤。

南區今季引入的「菁英盃」適齡球員，不少是居住在區內的前青年軍成員，冼柏德正是其中一員。上場聯賽首次代表南區上陣，這位20歲前鋒形容過程猶如「夢想成真」。曾隨深水埗跟操的冼柏德，認為對手不易應付，但強調南區定必視3分為目標。

深水埗上場聯賽不敵港會，主教練潘文迪坦言自己需要負上最大責任，但希望球迷可以給予更多時間讓球員成長。今場對手冠忠南區雖然開季錄得兩連勝，但「迪Sir」仍對球員充滿信心：「熱身賽對過南區，雖然輸但表現唔太差，上場對港會球員明顯未能承受心理壓力，今場放開嚟踢可能會踢得好啲。」陣容上除麥富城繼續缺陣，黎格爾及新加盟的蒙古國腳奧恩博皆上陣成疑，而上場未有進入比賽名單的周家樂，則可以候命。

年僅21歲的翼鋒黃靖揚 (Tim)，上場後備入替兼上演職業生涯「地標戰」，他認為自己可以表現得更好 :「有啲緊張，尤其因為投訴過激拎咗張黃牌，要吸收經驗，對球證更有禮貌。」

【兩軍預計出場陣容】

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：22.謝朗軒 5.杜度 4.川瀨浩太 16.翟廷峯

中場：8.李嘉耀 24.鞠盈智 6.基斯

前鋒：11.佐佐木周 27.盧錦宏 21.冼柏德

深水埗

門將：28.戴廷匡

後衞：13.鄧港桁 14.烏哲里 5.陳靜謙 6.周家樂

中場：8.劉浩霖 23.杜國榆 41.梁星耀

前鋒：11.黃靖揚 91.泰亞高 9.羅港威