香港隊　港隊U20友賽不敵泰國U19

正於泰國集訓備戰「U20亞洲盃」外圍賽（亞青外）的港隊U20，周五（9日）於春武里體育學院球場，與泰國U19進行友賽。結果港隊派出曾以行、陳嘉宝及羅焯熙等港超兵壓陣下，上半場一度與對手踢成均勢，惟下半場兩度失守，最終以0比2不敵主隊。

今場面對同樣將出戰「亞青外」的泰國U19，港隊U20正選大軍派出多位港超兵壓陣，包括5名香港U23球員，其中龐焯熙負責把守最後大關，宋紘毅與隊長湯翹哲組成中堅組合，曾以行、陳琨政和何瀧浩等坐鎮中場，為箭頭陳嘉宝提供支援。

港隊開局就採取前場緊逼，搶得不少攻勢，先有陳嘉宝一次半單刀機會，可惜射門未能命中目標。21分鐘港隊發起快速反擊，陳嘉宝由半場帶入禁區窄位起腳，被泰國後衞擋出底線。主隊站穩陣腳後，開始組織出多次具威脅攻勢，24分鐘，港隊後防傳球失誤，參帕搶到球權後禁區頂起腳高出。6分鐘後，泰國慈立帕接應傳中，禁區內射門斜出，半場雙方互無紀錄。

換邊後，泰國主動搶攻，先有主隊前鋒傅華尼禁區內頭頂腳踢，多次製造具威脅埋門，令港隊後防敲響警鐘。56分鐘，氣勢正盛的泰國終於打破僵局，由參帕接應傳中門前撞入。落後的港隊，先後換入鄧筵霑及陳傲軒等，希望加強中前場活力，但未能阻止主隊繼續進逼。81分鐘，泰國角球攻勢，後備入替的猜逸潘門前頭槌頂入，為球隊鎖定勝局。最終港隊U20以0比2不敵泰國U19。

「亞青外」被編入F組的港隊U20，將於下周一（12日）啟程前往比賽城市印尼泗水，為賽事作最後準備。