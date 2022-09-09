香港東方大勝建龍飛馬　排名榜躍升至第3位

周五（9日）甲一聯賽，香港東方靠著梁嘉顯攻入全場最高20分，迪維拉和卜聿揚合力取得30分，以84：57力挫建龍飛馬，把戰績改寫成5勝3負，累積13分，與滿貫同分，但計算兩隊對賽成績後，東方暫時躍升至第3位。

東方近日陷入傷病潮，陳兆榮和胡卓斌剛傷癒復出，又輪到外援拉利羅斯和徐遠成高掛「免戰牌」。幸好東方火力充沛，楊睿騏連取5分，梁嘉顯射入「back to back」三分球，後備上陣的吳松峻亦助攻助守，兩次偷波得手。不過，東方未能有效撳制建龍洋將漢尼拔，不僅讓其取得8分，胡卓斌和楊睿騏更早早背負3犯，單節只領先19：16。

吳松峻接連送出妙傳，又連取6分，帶隊拉開雙位數分差。反觀建龍超過半節時間未有進帳，直到漢尼拔重新上場，才稍稍止血，追成29：39。換邊後，東方繼續點點開花，外有梁嘉顯、李琪和陳翊麟，內有卜聿揚兩次搏得「and 1」，領先65：42進入決勝節。建龍雖有陳仲顯單節攻入7分，但為時已晚，以57：84落敗，目前錄得3勝5負，下周二（13日）將惡鬥南青，力爭常規賽前6席位。