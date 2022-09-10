亞協盃　東方龍獅返港　梁振邦：心情大致回復

剛遠赴鳥茲別克出戰「亞協盃」跨區四強的東方龍獅，在1球僅負索迪亞拿出局後，周五（9日）晚上已經返回香港。中場梁振邦落機後接受訪問指，球員心情目前已大致回復，希望今次亞協淘汰賽經驗，能助陣中年輕球員盡快成長。

除了小將馬希偉因到印尼，為港隊出戰「亞青盃」外圍賽外，東方大軍昨晚經南韓轉機後返港，而現場更有兩名球迷前來接機，一眾職球員即使隔着欄杆，但亦有揮手道謝。

球隊在跨區四強力戰而敗下出局，梁振邦抵港後接受訪問時指，球員經過幾日調整後，心情大致上回復七七八八，之後會將集中力放在本地賽事。東方下場賽事將會在10月9日硬撼傑志，「傻邦」認為在政府實施了「3+4」居家隔離規定後，球員在3天後可以自行郁動，加上還有大半個月時間備戰，相信對狀態影響不算太大。

東方今次派出不少年輕球員征戰亞協淘汰賽，「傻邦」直言今次對他們來說屬於一次很好的經驗，希望可以令陣中包括楊棟棋等小將加速成長：「喺全場爆滿7150名球迷下作客比賽，依啲機會好小經歷到，我諗對佢地都有一定嘅感受，今次係佢哋成長路上重要嘅一部分，希望佢哋盡快跟上港超節奏，以及適應球隊踢法。」