黄澤林美網不敵歐洲冠軍 青年組男單4強飲恨

香港新星黃澤林（Coleman）於美國網球公開賽青少年組準決賽，硬撼應屆歐洲U18錦標賽冠軍、比利時的Gilles Bailly，雖然這位18歲港將首盤以甚具侵略性表現先拔頭籌，可惜其後被對手壓迫致失誤頻頻，最終Coleman以6比3、3比6及3比6憾負，無緣晉身決賽，不過他已創造香港球手歷來在大滿貫單打的最佳成績，值得讚賞。

黃澤林上仗打足3盤，淘汰3號種子的瑞士球手Kilian Feldbausch。本仗開局已集中力十足，發球方面打出水準，取得主動權，而擊球落點亦相當刁鑽，先贏一盤領先。至第2盤中段，2號種子Gilles Bailly加強壓迫，於第6局打破Coleman的發球局，並以3比6扳成平手。

第3盤雙方爭持依然激烈，經常出現來回10多板互磋，但Coleman卻出現非壓力下的失誤，全場就錄得44個，遠比對手的28個失誤多。他在第3局被破發，形勢轉弱，至Coleman落後3比5時，面臨第一個決勝分已打落網，卒以3比6告負，4強止步。