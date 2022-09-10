利物浦換帥計劃曝光　安歷基成大熱

今季英超開咧冇幾耐，已連接有領隊被炒，柏加、杜曹先後下台，西班牙傳媒爆料指成績大倒退嘅利物浦亦有換帥計劃，準備邀請西班牙國家隊領隊安歷基接替高普，擔任紅軍下一任主帥。

由於西班牙將會出戰11月下旬揭幕嘅世界盃決賽周，預料安歷基年尾前應該唔會轉工，未來3個月成為高普最後救贖機會。

利物浦今季踢6場英超僅9分，創下高普執教以來最差開季成績，加上上仗歐聯1比4大敗於拿玻里腳下，爭逐兩大錦標前景暗淡，令高普面臨巨大壓力。

事實上，呢位55歲德國名帥執教利物浦已近7年，戰術部署已被各大勁敵洞悉，再難佔據優勢，佢以前執教緬恩斯同多蒙特都係大約7年就走人。

紅軍最大問題係隊內主力捧過晒英超、歐聯冠軍，缺乏爭勝餓渴感，特別係射手穆罕默德沙拿跌Watt最明顯，今季上陣8場僅入3球，近4仗更加食白果，其他位置亦開始老化，紅軍的確需要1位新帥改革球隊。

高普早前被傳媒問到前途問題，雖然佢堅稱會方唔會輕易換帥，但足球世界瞬息萬變，如果成續唔符合要求，領隊往往第一個被開刀，前車路士主帥杜曹就係最佳例子。

盛傳利物浦已經接觸安歷基，了解對方有冇興趣接掌紅軍，呢位52歲西班牙名帥曾經率領巴塞隆拿喺2014/15年球季成為歐聯、西甲及西班牙盃「三冠王」，亦協助西班牙打入上年歐國盃4強及歐國聯決賽，教波功力深厚，足以同同屬「巴塞系」嘅曼城領隊哥迪奧拿抗衡。

不過，安歷基會否答應執教利物浦，好大程度上要視乎西班牙喺今屆世界盃嘅表現而定，一旦成績欠佳，佢可能會辭職，屆時就可以順理成章等候接替高普。