港超聯　韋健豪回巢加盟標準流浪

港超聯球隊標準流浪周六（10日）透過Facebook專頁，宣布正式簽入早前回港並隨隊跟操的昔日青訓產品韋健豪（Marco）。這位27歲港德混血兒在澳洲完成學業後，直言非常珍惜這次再戰職業足壇的機會。

在澳洲修畢4年大學課程的韋健豪，本星期正式簽約加盟標準流浪，他說完成學業後渴望再續職業球員生涯。與流浪總監李輝立聯絡後回港並於完成檢疫後跟操，Marco表示決心把握並珍惜這次機會：「唔甘心放棄球員生涯，好想再奮鬥一次。之前喺澳洲嘅業餘球隊效力，比賽水平唔算差，但一星期就只練兩課、踢一場比賽，想有更多機會踢足球、有規律地訓練都好難。」

曾經感到每天晨操辛苦的韋健豪，在異國卻懷念著每天踏足球場的快樂，這次「回巢」後心態也改變不少。「往時練11時只會準時到場，依家會一早到場熱身、準備，因為知道能夠每天訓練唔係必然，要珍惜得來不易嘅機會。」Marco說。除了老戰友梁興傑及林學曦，韋健豪與同齡的姚浩明也早在青年軍賽事交手，並且在港隊梯隊為隊友，盧均宜與林嘉緯則是其學習對象，韋健豪表示流浪予他的是「歸屬感」：「球會領導、教練、職員之中，唔少都係我熟悉嘅人，回來嘅感覺真係唔錯﹗」

球員資料

韋健豪

出生日期：1995/8/15（27歲）

身高：1.77米

位置：右閘、右中場

曾效力球隊：理文、駒騰、駿達國強、馬斯格雷夫野馬（澳洲）、逍遙灣海鷹（澳洲）