今晚冇英超 意甲一樣有好波睇

周日(11日)凌晨意甲大戰，森多利亞主場鬥AC米蘭，衞冕嘅「紅黑兵團」開季仲未完全上力，不過穩健防守仍然係球隊拎到好成績嘅根基，開季仍然保持不敗，當中近5場有4場總入球都係2球或以下，今仗作客預料會繼續穩中求勝，2.5球嘅入球細值博。(Now 638周日凌晨2時45分直播)

AC米蘭今季陣容變動唔大，不過喺伊巴謙莫域長抖、新兵奧歷治仍未完全適應情況下，球隊進攻板斧唔多，主要都係靠拉菲爾利亞奧單天保至尊。AC米蘭勝在防守穩陣，就算贏唔到都唔易輸波，連埋周中歐聯作客1比1和薩爾斯堡，今季3場作客都係和波收場，總入球全部開2球或以下。

森多利亞仲未開齋

森多利亞今季表現差勁，踢5場聯賽仍然未贏過波，最大問題係入球能力極低，5場聯賽只入過2球，不過佢哋喺第2輪試過主場悶和祖雲達斯0比0，證明死守都有一定搶分機會，今仗會照辦煮碗以1分為目標，細盤值得捧場。

直播表

周六1:00pm 韓職 FC大邱 Vs 全北汽車

無綫數碼頻道85

周六5:00pm 日乙 FC橫濱 Vs 櫪木SC

有線602、662台

周六5:30pm 日職 川崎前鋒 Vs 廣島三箭

有線605、665台

周六6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 福岡黃蜂

有線601、661台

周六6:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 鳥棲砂岩

有線604、664台

周六7:00pm 德乙 柏達邦 Vs 雷根斯堡

on.cc東網

周六8:00pm 西甲 華歷簡奴 Vs 華倫西亞

Now 632

周六9:00pm 意甲 拿玻里 Vs 史柏斯亞

Now 638

周六9:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 史特加

周六10:15pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 西維爾

Now 632

周六11:00pm 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 比斯特

Now 639

周日凌晨零時 意甲 國際米蘭 Vs 拖連奴

Now 638

周日0:30am 西甲 卡迪斯 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周日0:45am 荷甲 阿積士 Vs 海倫芬

無綫myTV Super

周日2:30am 德乙 杜塞爾多夫 Vs 羅斯托克

on.cc東網

周日2:45am 意甲 森多利亞 Vs AC米蘭

Now 638

周日3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 切爾達

Now 632

周日7:30am 美職 阿特蘭大聯 Vs FC多倫多

Now 639

周日8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 國際邁亞密

Now 638

周日9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 華盛頓聯隊

Now 639

周日10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 明尼蘇達聯

Now 638