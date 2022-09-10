今晚冇英超 意甲一樣有好波睇
2022年09月10日 12:02
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(Getty Images)
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周日(11日)凌晨意甲大戰，森多利亞主場鬥AC米蘭，衞冕嘅「紅黑兵團」開季仲未完全上力，不過穩健防守仍然係球隊拎到好成績嘅根基，開季仍然保持不敗，當中近5場有4場總入球都係2球或以下，今仗作客預料會繼續穩中求勝，2.5球嘅入球細值博。(Now 638周日凌晨2時45分直播)
AC米蘭今季陣容變動唔大，不過喺伊巴謙莫域長抖、新兵奧歷治仍未完全適應情況下，球隊進攻板斧唔多，主要都係靠拉菲爾利亞奧單天保至尊。AC米蘭勝在防守穩陣，就算贏唔到都唔易輸波，連埋周中歐聯作客1比1和薩爾斯堡，今季3場作客都係和波收場，總入球全部開2球或以下。
森多利亞仲未開齋
森多利亞今季表現差勁，踢5場聯賽仍然未贏過波，最大問題係入球能力極低，5場聯賽只入過2球，不過佢哋喺第2輪試過主場悶和祖雲達斯0比0，證明死守都有一定搶分機會，今仗會照辦煮碗以1分為目標，細盤值得捧場。
直播表
周六1:00pm 韓職 FC大邱 Vs 全北汽車
無綫數碼頻道85
周六5:00pm 日乙 FC橫濱 Vs 櫪木SC
有線602、662台
周六5:30pm 日職 川崎前鋒 Vs 廣島三箭
有線605、665台
周六6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 福岡黃蜂
有線601、661台
周六6:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 鳥棲砂岩
有線604、664台
周六7:00pm 德乙 柏達邦 Vs 雷根斯堡
on.cc東網
周六8:00pm 西甲 華歷簡奴 Vs 華倫西亞
Now 632
周六9:00pm 意甲 拿玻里 Vs 史柏斯亞
Now 638
周六9:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 史特加
周六10:15pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 西維爾
Now 632
周六11:00pm 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 比斯特
Now 639
周日凌晨零時 意甲 國際米蘭 Vs 拖連奴
Now 638
周日0:30am 西甲 卡迪斯 Vs 巴塞隆拿
Now 632
周日0:45am 荷甲 阿積士 Vs 海倫芬
無綫myTV Super
周日2:30am 德乙 杜塞爾多夫 Vs 羅斯托克
on.cc東網
周日2:45am 意甲 森多利亞 Vs AC米蘭
Now 638
周日3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 切爾達
Now 632
周日7:30am 美職 阿特蘭大聯 Vs FC多倫多
Now 639
周日8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 國際邁亞密
Now 638
周日9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 華盛頓聯隊
Now 639
周日10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 明尼蘇達聯
Now 638