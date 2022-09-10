吳松峻打出今季最佳　「自然無為」當回大佬

周五（9日）甲一聯賽，香港東方以84：57擊敗建龍飛馬，不算意外的結果，意外的，是吳松峻找回他的光芒。「今場波，我不再保守，不再活在別人說話裏，一切都是自然。」自然地，當回自己，當回「大佬」。

東方後衛楊睿騏首節錄得3犯，被迫退下火線，換入吳松峻。這個剛滿26歲、從台灣回流的球員以防守著稱，一來已兩次偷波，但他不只會防守而已——在三分線「jump pass」給籃底隊友，再反手上籃、快攻和中距離。出場22分鐘，8分4助攻3籃板2偷波，這樣的「大佬」，真的久違了。

今季聯賽，吳松峻一直在板櫈等待，偶爾等到三五分鐘的出場時間，偶爾等到的，只是DNP（Did Not Play）。訪問前，設想過很多「志氣bite」，像一吐烏氣、證明自己云云，但他說：「感覺很自然，沒特別起伏。」聽起來灑脫，卻是花了一年參透的課題。

「開頭一定會struggle，睡不著，吃不下，有好多不同念頭，不停遊走⋯⋯」理智上，他知道自己膝蓋勞損，要時間好好休息，也明白球隊考量，「不會冒險用一個不穩陣的人」。只是情感上無法接受，「我打這麼久，從沒試過爭取完沒結果。」情緒低落到一個點，他覺得要隔絕球場的事，開始接觸佛學和禪，學習平靜和放鬆，不被執念綁死。「有些東西，愈想捉緊愈會溜走，反而什麼都放下，什麼都不想時，自然會有。」禪一點說，是「自然無為」。

今場前，吳松峻給人一種小心翼翼的感覺，鮮有出手，也只傳「穩陣」的球。因為一旦失誤，球證雙手交叉，好不容易等來的出場機會，便化為烏有。矛盾的是，「球員不冒險好易被人看穿」。今場他自然一點，當回自己，當回「大佬」：「我冒險傳一球，可能是失誤，可能是助攻。我選擇做一個冒險的球員，有所得著，而不是落到場傳下波的角色。」

他用hustle、一次次妙傳，還有跳出「防守球員」框架的進攻，證明自己的能耐。但真正的能耐，絕非一張紙上潦潦幾筆，「是無論別人做什麼，凍你、雪你、鬧你都好，都不被影響心情，這樣才是一個有能耐的人。我還在學，每天都在學。」