【直播】有陣！冠忠南區深水埗菁英盃大激鬥
2022年09月10日 14:00
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「菁英盃」分組賽重燃戰火賀中秋！周六（10日）A組冠忠南區會於大埔運動場，面對深水埗。今場賽事兩隊均作出不少調動，冠忠南區由伍瑋謙把關，杜度與川瀨浩太扼守中路，兩名U22球員冼柏德、盧錦宏齊齊擔正，與艾華、佐佐木周負責攻堅。至於深水埗起用門將戴廷匡、中場黃靖揚及翼鋒黃天朗3名U22球員，杜國榆、劉浩霖繼坐鎮中場，入球重任落在羅港威與陳灝身上。（on.cc東網周六下午3時直播）
冠忠南區正選：
25 伍瑋謙 [GK]
4 川瀨浩太
5 杜度
6 基斯
11 佐佐木周 [C]
16 翟廷峯
18 艾華
21 冼柏德
22 謝朗軒
24 鞠盈智
27 盧錦宏
深水埗正選：
28 戴廷匡 [GK]
5 陳靜謙
6 周家樂
9 羅港威 [C]
10 劉浩霖
11 黃靖揚
18 嚴啟華
19 黃天朗
21 陳灝
23 杜國榆
62 諸榮祖
冠忠南區後備：
1 蔡子濤 [GK]
29 謝德謙 [GK]
8 李嘉耀
14 何振廷
19 簡嘉亨
20 游卓峰
23 容昊
44 劉學銘
深水埗後備：
17 屠俊翹 [GK]
31 鄔智銘 [GK]
4 簡兆威
8 尼高拉斯
12 黎格爾
13 鄧港桁
14 烏哲里
22 林永志
39 鄧子均
41 梁星耀
49 周泊鈞
59 林俊維