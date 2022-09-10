【直播】有陣！冠忠南區深水埗菁英盃大激鬥

「菁英盃」分組賽重燃戰火賀中秋！周六（10日）A組冠忠南區會於大埔運動場，面對深水埗。今場賽事兩隊均作出不少調動，冠忠南區由伍瑋謙把關，杜度與川瀨浩太扼守中路，兩名U22球員冼柏德、盧錦宏齊齊擔正，與艾華、佐佐木周負責攻堅。至於深水埗起用門將戴廷匡、中場黃靖揚及翼鋒黃天朗3名U22球員，杜國榆、劉浩霖繼坐鎮中場，入球重任落在羅港威與陳灝身上。（on.cc東網周六下午3時直播）

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

4 川瀨浩太

5 杜度

6 基斯

11 佐佐木周 [C]

16 翟廷峯

18 艾華

21 冼柏德

22 謝朗軒

24 鞠盈智

27 盧錦宏

深水埗正選：

28 戴廷匡 [GK]

5 陳靜謙

6 周家樂

9 羅港威 [C]

10 劉浩霖

11 黃靖揚

18 嚴啟華

19 黃天朗

21 陳灝

23 杜國榆

62 諸榮祖

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

29 謝德謙 [GK]

8 李嘉耀

14 何振廷

19 簡嘉亨

20 游卓峰

23 容昊

44 劉學銘

深水埗後備：

17 屠俊翹 [GK]

31 鄔智銘 [GK]

4 簡兆威

8 尼高拉斯

12 黎格爾

13 鄧港桁

14 烏哲里

22 林永志

39 鄧子均

41 梁星耀

49 周泊鈞

59 林俊維