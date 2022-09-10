【直播】有陣！冠忠南區深水埗菁英盃大激鬥

2022年09月10日 14:00
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    「菁英盃」分組賽重燃戰火賀中秋！周六（10日）A組冠忠南區會於大埔運動場，面對深水埗。今場賽事兩隊均作出不少調動，冠忠南區由伍瑋謙把關，杜度與川瀨浩太扼守中路，兩名U22球員冼柏德、盧錦宏齊齊擔正，與艾華、佐佐木周負責攻堅。至於深水埗起用門將戴廷匡、中場黃靖揚及翼鋒黃天朗3名U22球員，杜國榆、劉浩霖繼坐鎮中場，入球重任落在羅港威與陳灝身上。（on.cc東網周六下午3時直播）
    冠忠南區正選：
    25 伍瑋謙 [GK]
    4 川瀨浩太
    5 杜度
    6 基斯
    11 佐佐木周 [C]
    16 翟廷峯
    18 艾華
    21 冼柏德
    22 謝朗軒
    24 鞠盈智
    27 盧錦宏
    深水埗正選：
    28 戴廷匡 [GK]
    5 陳靜謙
    6 周家樂
    9 羅港威 [C]
    10 劉浩霖
    11 黃靖揚
    18 嚴啟華
    19 黃天朗
    21 陳灝
    23 杜國榆
    62 諸榮祖
    冠忠南區後備：
    1 蔡子濤 [GK]
    29 謝德謙 [GK]
    8 李嘉耀
    14 何振廷
    19 簡嘉亨
    20 游卓峰
    23 容昊
    44 劉學銘
    深水埗後備：
    17 屠俊翹 [GK]
    31 鄔智銘 [GK]
    4 簡兆威
    8 尼高拉斯
    12 黎格爾
    13 鄧港桁
    14 烏哲里
    22 林永志
    39 鄧子均
    41 梁星耀
    49 周泊鈞
    59 林俊維