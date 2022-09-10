「新孫仔」李康仁大爆發　要攻陷皇馬

熱刺前鋒孫興民身為上季英超神射手，但今季7次上陣仲未入波，令人大跌眼鏡，反觀喺西甲搵食嘅另一位南韓國腳李康仁大爆發，今季4次上陣入1球及2次助攻，呢位21歲進攻中場將於周日(11日)晚西甲為馬略卡作客鬥皇家馬德里，隨時又會帶來驚喜。

李康仁10歲加入華倫西亞青年軍，其後升上華倫西亞一隊，上陣62場入3球。呢位技術出眾嘅新星上年夏天以自由身轉投馬略卡，雖然上季表現一般，但今季演出非常搶鏡，對貝迪斯一役，貢獻1次助攻，可惜球隊被判罰2球12碼，導致輸波。之對華歷簡奴，李康仁射入1球，協助馬略卡贏2比0，上仗對基羅納，李康仁又有1次助攻，表現大熟大勇。

值得一提，李康仁效力華倫西亞期間，曾於2020年6月西甲對皇馬，後備上陣13分鐘，就攞紅牌被逐，令佢一直耿耿於懷，所以李康仁每次遇上「銀河艦隊」，表現都特別落力，包括上季作客射入皇馬大門，但該仗馬略卡慘敗1比6。

雙方今仗再次交鋒，李康仁表示自己有冇波入並唔重要，最緊要為球隊贏波，現時感到狀態十足，有信心協助馬略卡搶到分。