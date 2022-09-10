菁英盃　佐佐木周「戴帽」　冠忠南區4球大勝深水埗

「菁英盃」在中秋佳節戰火重燃，上演分組賽A組賽事，冠忠南區於大埔運動場面對深水埗。南區今場佔盡優勢，憑基斯上半場的妙射，以及下半場佐佐木周上演帽子戲法，最終以4比0大勝而回，今季各項賽事豪取3連勝。

今場為「菁英盃」賽事，兩隊均作出不少調動，冠忠南區由伍瑋謙把關，杜度與川瀨浩太扼守中路，兩名U22球員冼柏德、盧錦宏齊齊擔正，與艾華、佐佐木周負責攻堅。至於深水埗起用門將戴廷匡、中場黃靖揚及翼鋒黃天朗3名U22球員，杜國榆、劉浩霖繼坐鎮中場，入球重任落在羅港威與陳灝身上。

賽前兩連勝的冠忠南區，開賽初段先有杜度接應鞠盈智角球頭槌頂高。22分鐘盧錦宏中場推順勁射，但被門將戴廷匡接實。5分鐘後深水埗率先失守，艾華右路傳中，陳靜謙頭槌解圍不遠，基斯控定後連隨抽射破網，南區領先1比0。

落後的深水埗上半場尾段差點追平，可惜陳灝禁區頂射門，被伍瑋謙橫身擋出底線，南區領先1球返入更衣室。

易邊後南區繼續積極搶攻，51分鐘深水埗後場出現失誤，艾華禁區內射門被陳靜謙擋走。南區63分鐘再接再厲，鞠盈智罰球直射，戴廷匡飛身托出再中楣，隨後盧錦宏禁區內被回防的黃靖揚踢跌，球證直指十二碼，佐佐木周一射破網，南區領先2比0。

76分鐘佐佐木周接應盧錦宏直線，突破越位後單刀射入，南區擴大領先優勢至3球。大幅落後的深水埗，短短1分鐘後再失多球，基斯大腳斬上前場，佐佐木周擺脫守衞後輕鬆笠過門將，個人連中三元，最終南區維持以4球擊敗深水埗，在「菁英盃」首場旗開得勝。

南區今場「菁英盃」大勝而回，領隊貝可泓（Calvin）賽後大讚年青球員在領先兩球後，信心明顯大增，尤其盧錦宏更交出助攻予佐佐木周，希望他們可以在「菁英盃」吸取更多經驗，以及繼續進步。球隊開季即使三場全勝，但Calvin坦言暫時未有提高今季目標：「口就話冇，但大家心入面知道我哋隊波嘅能力可以再做好啲，暫時我哋無話目標要去到幾高，但每一場比賽會盡力爭取勝利，咁個排名自然會高啲。」

深水埗上半場僅落後1球，可惜下半場卻大敗而回，主教練潘文迪賽後承認球員經驗不足：「下半場失多一球，成隊波就散晒，心態同體能都跌得好勁，依個真係經驗問題，係要時間改善。」「迪Sir」續指球隊除了泰亞高外，基本上以「全華班」出戰今季港超，對球隊暫時表現感到滿意。