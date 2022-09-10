楊文蔚全職養傷進度良好　預計明年中復出

香港「跳高女神」楊文蔚6月尾左膝十字韌帶斷裂受傷，她周六（10日）運動博覽會活動時透露，完成手術後，過去兩個月「全職養傷」，現時恢復進度良好，預計於明年7月亞錦賽前重返賽場。

香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚（Ceci）6月22日於香港田徑錦標賽熱身期間，不幸左膝十字韌帶斷裂受傷，繼2019年右腳阿基里斯腱重創後再遇嚴重傷患。7月中施手術後，Ceci周六出席公開活動，見她行動自如，已無須拐杖輔助行走，她苦笑道：「復健訓練比想像中辛苦，左腳伸不直、屈不到，一動就好痛，但要消腫就不能停下來。」

不過，連串傷患未有令Ceci意志消沉，她表示會耐心養傷，期待早日重返賽場：「由於右腳阿基里斯未完全恢復，所以兩隻腳都要繼續做復健，暫時走路沒有問題，但要等半年才能回復高強度訓練，所以趕不及下年初的室內田徑賽季復出，我的目標是參加7月的亞錦賽。」

楊文蔚今年成立自家品牌「Aim Higher Club」，由T恤至口罩均由她親自設計，她預告未來會有更多新計劃：「我覺得這些不一定要等退役才做，我是行動派，想去做就做。不少產品用了天空做主題，因為每次跳高訓練後，我就是躺在地上，看著這樣的天空，很美。」