巴塞火力全開　半場W速食卡迪斯

西甲好戲碼，巴塞隆拿作客卡迪斯。巴塞歐聯首仗強勢起步，主場大勝而回，羅拔利雲度夫斯基上演帽子戲法，不過下仗就要硬撼拜仁慕尼黑，今仗聯賽定必速戰速決，卡迪斯近況曳只能任人魚肉，巴塞半場客勝手到拿來。(Now 632周日凌晨零時30分直播)

巴塞今夏增兵後重現霸氣，除首輪同華歷簡奴互交白卷外，稍作調整後即告大爆發，近3仗聯賽全勝兼狂轟11球，全部先開紀錄，近2仗半場已領先。

新箭頭羅拔利雲度夫斯基喺西甲已有5球進帳，腳風甚順，呢位波蘭射手將好表現延伸至歐聯賽場，上仗對柏辛域陀尼亞頭頂腳踢連中三元，協助球隊上半場領先3比1，最終大勝5比1，過程輕鬆。

卡迪斯頭4輪全敗等劏

歐聯展開，各隊將要應付頻密賽程，巴塞今仗作客卡迪斯之後，下周便要作客拜仁慕尼黑，預計將是一場惡戰，主帥沙維必須小心部署，不過今場對手卡迪斯實力較弱，相信巴塞唔會留力，繼續派強陣出擊，而且為免夜長夢多，將盡量於上半場爭取領先，穩住勝局後再作調動。

卡迪斯今季表現差強人意，開咧頭4輪聯賽全敗之餘，更1球不入，其中3仗上半場已經落後，毫無還手之力，基本上一失波就追唔番，預計巴塞會贏得輕鬆，半場客勝放心捧。