巴塞大勝登榜首　卡迪斯門將勇救心臟病球迷

周日(11日)凌晨西甲賽事，巴塞隆拿勇態持續，作客4比0大勝卡迪斯暫登榜首。呢場比賽尾段出現恐怖場面，看台上有球迷突然心臟病發，令比賽一度暫停差唔多1個鐘頭，有球員喺場中為病人祈禱，卡迪斯門將謝利馬斯列迪斯馬就當機立斷，即刻去場邊拎心臟除顫器，並狂奔半場將器材送上看台，最後成功救番個球迷一命。

巴塞今場控制戰局，不過拉芬夏比洛尼曾射門中柱，迪比連環射門又被謝利馬斯列迪斯馬救出，半場只係踢成0比0平手。55分鐘巴塞終於打破僵局，法蘭基迪莊門前撞射得手，10分鐘後再由後備上陣嘅羅拔利雲度夫斯基門前「執雞」射成2比0。

完場前8分鐘看台上出現事故，有球迷心臟病發暈倒氣氛緊張，部份球員喺場中為佢祈禱，謝利馬斯列迪斯馬即衝去場邊拎心臟除顫器，再跑去龍門後面將急救器材拋上看台，球證之後要兩隊球員返更衣室，據卡迪斯會長透露，患病球迷已得到救治並送去醫院檢查，賽事暫停55分鐘後重開。

巴塞喺最後8分鐘比賽未收手，再由安素法迪同奧士文尼迪比利各入一球，以4比0大勝完場。巴塞已經連續4場聯賽大勝對手3球或以上，並趁住皇家馬德里周日晚上先有比賽，以5戰4勝1和成績暫時登上西甲榜首。