「新C朗」被逐　AC米蘭照贏波

周日(11日)凌晨意甲，上季冠軍AC米蘭雖然有王牌射手拉菲爾利亞奧領紅牌被趕出場，幸好老將基奧特發威，射入致勝1球，協助「紅黑兵團」作客以2比1擊敗森多利亞。

23歲葡萄牙國腳拉菲爾利亞奧係上季意甲最佳球員，加上上輪「米蘭打吡」梅開二度，被捧為「新C朗」，呢位翼鋒今仗開波6分鐘，就助攻祖利亞美斯亞斯入波，以為又會成為佢個人表演時間。

點知拉菲爾利亞奧之後表現冇料到，踢到下半場2分鐘更加累積第2張黃牌，兩黃變一紅被逐。AC米蘭屋漏偏逢連夜雨，57分鐘被森多利亞前鋒菲臘杜歷錫頂入扳平。

不過，AC米蘭勝在整體人腳質素高，即使踢少一人仍然唔輸蝕，35歲老將基奧特頭槌攻門，令到對方中場干沙路維拿禁區內犯手球，球證判罰12碼，基奧特主射入網，協助AC米蘭贏2比1，基奧特近4場意甲入3球，果然寶刀未老。

另1場國際米蘭憑中場波索域89分鐘入波，主場以1比0擊敗拖連奴，無獨有偶，拿玻里靠拉斯柏度尼89分鐘建功，主場贏史柏斯亞1比0。