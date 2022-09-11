意甲超早場　留名睇阿特蘭大做一哥

周日(11日)晚意甲超早場，阿特蘭大主場迎戰克雷莫納，一向有前冇後嘅阿特蘭大今季改踢穩陣波，效果非常好，5場聯賽取得4勝1和，有4場總入球係2球或以下，今場只要贏波即可重返榜首。既然搵到食相信阿特蘭大會照辦煮碗，只求贏波不求大勝，一於博中位數3.5球嘅入球細。（Now 638周日晚6時30分直播）

阿特蘭大上季僅排第8位，失去歐洲賽席位，教練加斯柏連尼下定決心改善防守，效果非常顯著，開季5場聯賽僅失兩球。不過佢哋防守力提升嘅同時，難免影響進攻，上仗對住新升班球隊蒙沙，要踢到下半場先入到波贏2比0，預料今場都係小勝格局。

克雷莫納遇強必死守

克雷莫納開季4連敗後，上仗打和薩斯索羅0比0，總算及時「止血」。事實上球隊相隔26年重返意甲，仲係交緊學費，主守博1分實際啲，作客遇上大勇嘅阿特蘭大，克雷莫納更加唔敢輕舉妄動，捧入球細最划算。

直播表

周日12:05pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 磐田山葉

有線601、661台

周日3:30pm 韓職 蔚山現代 Vs 浦項制鐵

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周日6:00pm 韓職 水原藍翼 Vs 仁川聯

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周日6:30pm 意甲 阿特蘭大 Vs 克雷莫納

Now 638

周日7:30pm 德乙 凱沙羅頓 Vs 達斯泰特

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 皇家馬德里 Vs 馬略卡

Now 632

周日8:30pm 荷甲 燕豪芬 Vs 華域克

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周日9:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 費倫天拿

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周日10:15pm 西甲 艾爾切 Vs 畢爾包

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周日10:45pm 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 川迪

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周一凌晨零時 意甲 拉素 Vs 維羅納

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周一0:30am 西甲 基達菲 Vs 皇家蘇斯達

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周一0:45am 俄超 羅斯托夫 Vs 莫斯科斯巴達

有線601、661台

周一2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 沙蘭力坦拿

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周一3:00am 西甲 貝迪斯 Vs 維拉利爾

Now 632