高級組銀牌　和富大埔標準流浪硬碰硬

周日（11日）「高級組銀牌賽」展開第一圈競逐，和富大埔於旺角大球場面對標準流浪。和富大埔陣容與前兩場聯賽相比，作出幾個變動，除了守門員換上謝家榮外，王力威及黃子俊亦首次擔正，中堅加比爾正選出擊，另一名巴西外援保連奴先列後備，上場聯賽對晉峰「開齋」的鄭子森繼續於前線衝鋒陷陣。

標準流浪今場派出梁興傑鎮守大門，刑滿復出的祖連奴，於前線與大衞巴拉及劉智樂組成進攻三叉戟。林嘉緯及賽前被球會內部停賽的林衍廷，不在大軍名單，流浪後備名單僅得7人，當中6人為U22球員。（on.cc東網周日下午3時直播）

和富大埔正選：

94 謝家榮 [GK]

4 馮冠鳴

6 羅振庭

7 王力威

17 陳曉鋒 [C]

23 黃子俊

26 李家豪

27 黃祖心

31 翁煦濤

33 加比爾

99 鄭子森

標準流浪正選：

11 梁興傑 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

7 劉智樂

9 林學曦

12 盧均宜 [C]

19 姚浩明

29 呂卓芹

37 大衞巴拉

89 賈思浩

90 祖連奴

和富大埔後備：

63 李瀚灝 [GK]

66 林志基 [GK]

9 鍾偉強

11 史建威

16 安達

18 彭欽蓬

19 趙少維

20 保連奴

30 張力行

37 熊健沂

67 利馬

77 郭縉諾

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

2 楊學敏

17 龍梓軒

20 陳曜燃

22 陳耀祖

25 馬文政

33 法蘭度

周日（11日）「高級組銀牌賽」展開第一圈競逐，和富大埔於旺角大球場面對標準流浪。今季重返頂級聯賽的大埔，經歷兩場聯賽後已開始上力，今場誓要力爭首勝；今季矢志在盃賽有所作為的流浪，戰意無庸置疑，為晉級雙方各不相讓，為球迷獻上精彩對決。（on.cc東網周日下午3時直播）

大埔上場以1比2僅負晉峰，吞下今季首場敗仗，今場於「高級組銀牌賽」遇上實力更強的流浪，主教練李恆匯承認牌面上大埔難免會被外界看低一線，惟不會因此就打定輸數：「無論係球員逐個秤，抑或係喺超聯嘅經驗，流浪都好過我哋，但一場定勝負嘅盃賽，我覺得要落場踢過先知。」巴西新援保連奴上場雖然有份披甲，但「李Sir」透露此子仍受傷患影響，今場會再考慮會否派他出戰。

鄭子森有信心再添士哥

鄭子森去役為大埔攻入今季「開齋波」，兼斬獲個人在港超聯的處子入球，對此他表示別具意義：「喺大埔主場入呢球波係好興奮，季初攞到入球，對我信心肯定有提升。」「森仔」表示會盡力保持佳態，向球迷及教練證明自己值得在正選大軍佔一席位。今場倒戈面對舊主流浪，他提醒球隊必須要先做好防守。

標準流浪今場面對新升班球隊和富大埔，賽前雖被稍微看好，但教練賴嘉輝卻指對手在外援，以及多名有經驗球員帶領下，季初表現不俗，尤其在一場過的比賽下，一定要份外留神：「盃賽犯錯空間更加少，所以每個球員警戒心要提高，同埋比聯賽更加集中，防止大埔把握到我哋嘅失誤入波。」「賴Sir」強調球隊目標至少在一項盃賽殺入決賽，今場一定會盡力爭勝，並在祖連奴刑滿復出下，派出強陣出擊。

盧均宜籲隊友平常心對戰

「高級組銀牌賽」相隔兩季後復辦，曾在2016/17球季捧盃的盧均宜，直言這項歷史悠久的盃賽，過往吸引大批球迷入場，比賽氣氛很好，自己亦相當期待。「均宜」比賽經驗豐富，在一場過的淘汰賽前，提醒隊友要以平常心面對：「唔好急於進攻，咁樣隨時會出現好多犯錯；另外唔同聯賽，一失波就好難追，防守要注重啲。」

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