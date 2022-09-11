黃金時間8點登場　皇馬搶攻爭榜首

周日(11日)晚西甲焦點大戰，皇家馬德里主場鬥馬略卡。皇馬聯賽開季4戰全勝，上仗歐聯作客些路迪亦大勝而回，衞冕西甲及歐聯兩條戰線都有好開始。不過佢哋攻力雖強，但上半場經常失波，近4場聯賽3次半場開2球或以上，1.5球半場大屬好路之選。（Now 632周日晚8時直播）

上季雙料冠軍皇馬今季幾乎以原班人腳衞冕，新簽入嘅年輕中場曹亞文尼順利接班，所以早前將卡斯米路放畀曼聯。皇馬喺歐超盃、西甲及歐聯豪取6連勝，雙箭頭賓施馬及雲尼斯奧斯祖利亞喺西甲各累積攻入3球，比利時球星夏薩特上仗歐聯亦「開齋」獲得重生，進攻火力依然強大。

較為美中不足嘅係，皇馬後防略嫌不穩，開季4場西甲均有失波，而且都係上半場失守，反映球隊賽事初段唔多夠集中，容易畀對手乘虛而入。

馬略卡作客唔曳望偷雞

馬略卡開季4仗1勝2和1負，成績唔算突出，但其中兩場作客就錄得1勝1和，包括2比0擊敗華歷簡奴，近3場比賽球隊亦能搵到入波，證明攻力有番咁上下，今晚作客班霸皇馬，牌面梗係唔及對手，但想喺上半場偷雞入波，未必如想像般困難，半場大有可取之處。