黃澤林迎接成年組生涯：期待在更大舞台發揮

18歲香港男子網球手黃澤林（Coleman）日前於美國公開賽青年組男單4強，不敵2號種子比利時球手Gilles Arnaud Bailly，與決賽緣慳一面。Coleman周日接受視像訪問時大表失望，不過他承諾會盡快重拾心情，為下周台維斯盃「搏盡」！展望成年組賽事，Coleman目標不變，將爭取年底前排名升上前350，終極目標為挑戰大滿貫寶座。

今屆美網為黃澤林青年組生涯最後一個賽事，這位兩項青年大滿貫雙打冠軍得主最終殺入單打4強，惜在領先情況下，以盤數1比2告負，但仍創下個人最佳成績。Coleman周日受訪時直言對賽果感失望：「個心頂住，只差一點點我就可以入決賽爭冠軍。我已經『搏盡』了，今場我輸的其中一個原因是我太緊張不敢起手，希望成人賽可以改善，無論輸成怎樣亦要放膽打。」Coleman表示，幸有家人朋友支持，自己很快重拾心情：「多謝香港球迷支持，今年特別開心，婆婆和姨媽特別從加拿大來美國，第一次看我打比賽。」

黃澤林其後再以「搏盡無悔」總結青年組生涯，期待於成年組賽事爭取成績：「現在只是一個階段過了，步入另一個階段。我的目標一直是成年組大滿貫冠軍，兩個青年大滿貫冠軍令我更想打好網球，期待在更大的舞台發揮。為適應成年組賽事，體能和身型方面我都需要加強。」這位香港網球新星現時男單世界排名1020，他表示，暫時會主力出戰25000美元賽事，並有信心於年底前升上前350名，力爭出戰更多大型賽事。Coleman明日將啟程到台灣，會合香港隊參加台維斯盃，其後將參加越南舉行的職業賽。