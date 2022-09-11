高級組銀牌　標準流浪挫和富大埔晉級

周日（11日）「高級組銀牌賽」展開第一圈競逐，和富大埔於旺角大球場面對標準流浪。結果流浪憑祖連奴及後備入替的法蘭度，下半場各入一球，以2比1擊敗比賽尾一度靠加比爾取得入球的和富大埔。成功晉級的流浪，將會於8強遇上香港U23。

和富大埔正選大軍作出幾個變動，除了守門員換上謝家榮外，王力威及黃子俊亦首次擔正，中堅加比爾正選出擊，另一名巴西外援保連奴先列後備，上場聯賽對晉峰「開齋」的鄭子森繼續於前線衝鋒陷陣；標準流浪今場派出梁興傑把守大關，刑滿復出的祖連奴，於前線與大衞巴拉及劉智樂組成進攻三叉戟。林嘉緯及賽前被球會內部停賽的林衍廷，不在大軍名單，流浪後備名單僅得7人，當中6人為U22球員。

流浪開局主動搶攻，2分鐘，劉智樂頭槌攻門，被謝家榮擋出。14分鐘，劉智樂禁區內二傳，後上的盧均宜勁射，被謝家榮撲出底線。及後大埔逐漸站穩陣腳，一度嘗試由後場組織攻勢。18分鐘，翁煦濤禁區外放冷箭，未能威脅到梁興傑。4分鐘，流浪罰球攻勢，林遼太頭槌頂中柱。

形勢受壓的大埔，靠表現突出的鄭子森，創造出多次埋門機會。29分鐘，鄭子森禁區外遠射，被梁興傑接實。41分鐘，祖連奴接應大衛巴拉傳送，禁區內推大位起腳高出。兩分後又有鄭子森禁區頂推順後起腳，逼使梁興傑作出撲救，雙方半場互無紀錄。

換邊後大埔率先作出調動，由鍾偉強入替。流浪繼續主動出擊，55分鐘，劉智樂沿右路殺落底線，窄位起腳中柱。流浪及後成功打破僵局，67分鐘，後備入替的法蘭度，禁區內把握機會起腳，為流浪射成1比0。

流浪領先後未有減弱攻勢，75分鐘，祖連奴左路傳中，大衛巴拉接應頭槌高出。85分鐘，盧均宜交出直線，祖連奴殺入禁區成功射破謝家榮十指關，幫助球隊拉開領先優勢。兩球落後的大埔未放棄，90分鐘趙少維傳中，埋伏遠柱的加比爾接應射入，但為時已晚。最終流浪以2比1擊敗和富大埔，成功闖入「高級組銀牌賽」8強。