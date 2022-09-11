馬迪爾算帳！轟寸王蘇B「背信棄義」

法國前鋒安東尼馬迪爾效力曼聯7年，表現一直令人失望，今季喺新帥坦哈格手上有翻生迹象，傳聞球會更想同佢續約。安東尼馬迪爾日前接受法國媒體訪問，就翻舊帳清算2位前領隊，怒插摩連奴同蘇斯克查「背信棄義」。

安東尼馬迪爾對2016年被摩連奴褫奪9號波衫耿耿於懷：「暑假嗰陣摩連奴打畀我，問我有冇興趣轉11號，又話傑斯都係呢個冧把，我同佢講我好尊敬傑斯，但就唔想轉號碼，結果歸隊後我先發現自己已被轉去11號，摩連奴完全冇尊重過我。」安東尼馬迪爾仲鬧摩連奴堅持用阿歷斯山齊士，累佢錯失入選法國踢世界盃嘅機會，更難受嘅係法國最終捧盃，原本應該入選嘅安東尼馬迪爾只能做觀眾。

對於蘇斯克查，安東尼馬迪爾同樣不滿：「其他人唔知道，我喺疫情球季之後因為受傷，有4個月唔能夠加速，但蘇斯克查話球隊需要我，所有我就頂硬上，咁嘅情況我點會踢得好？好多球迷不斷批評我，但蘇斯克查完全冇幫我解釋過，我覺得好唔公平，蘇斯克查背叛咗我，佢係背信棄義！」