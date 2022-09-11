高級組銀牌　傑志初亮相！港會照鬥攻？

傑志周一(12日)於旺角大球場對戰港會，力爭「高級組銀牌賽」最後一個8強席位。今場為「藍鳥」新季首度登場，表現令人期待；港會上場聯賽打開勝利之門，球隊士氣正盛，儘管面對強手定必傾力一戰！（on.cc東網周一下午3時直播）

港會上場聯賽作客一球小勝深水埗，主教練東尼咸美頓（Tony）滿意球隊發揮，尤其成功保持清白之身。「高級銀牌賽」首圈即遇上勁旅傑志，Tony認為對方實力強大，但強調港會仍會嘗試爭勝：「傑志係香港其中一支最好嘅球隊，所以球迷會對佢哋有期望，我哋就相對冇咁大壓力。今場我哋首要目標，就係延續上場贏波嘅氣勢。」

上場為港會正選上陣的溫俊，同樣對傑志的實力予以肯定，並希望藉今場比賽吸收經驗：「傑志絕對係港超最強嘅球隊，所以呢次係好機會同咁強嘅對手交鋒，即管睇吓我哋能否踢出好表現。」港會今場有射手里奧需要停賽，但另一主力麥美倫刑滿復出。

傑志在過去4屆「高級組銀牌賽」兩次封王，總監兼主教練朱志光直言球隊對這項賽事絕不陌生，又指一場過的淘汰賽最重要是決心，有信心能夠晉級。雖然整體實力秤先，「朱Sir」認為賽前多踢一場的港會絕不容忽視：「比賽狀態一定會比我哋好啲，同埋佢哋上場都係踢下晝3點，會更易適應炎熱天氣。」陣容上，正隨港隊出戰「亞青盃」外圍賽的趙聡悟、曾以行會缺陣，而在「亞冠盃」16強早段傷出的明加索夫則可候命。

「藍鳥」開季至今仍未在本地賽場亮相，但後衞艾里奧（Helio）指球隊過去幾個星期一直努力訓練，狀態完全不成問題。曾經帶領「藍鳥」兩奪「高級組銀牌賽」冠軍，Helio直言今場對球隊充滿信心：「我哋會盡力爭取贏波，所有冠軍對傑志都相當重要，希望踢場好波送畀一班球迷。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1費查

後衞：18積施利 4杜國樑 88菲杜化 20蕭嘉明

中場：17汪雙財 16溫俊 8喜比特 10安高沙

前鋒：7羅賓士高 25基奧

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 18.周緣德 5.艾里奧 2.羅梓駿

中場：10.基爾頓 37.巴爾拿 28.鄭展龍

前鋒：18.米基爾 9.丹恩奴域 7.明加索夫