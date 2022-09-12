VAR睇漏人？祖記絕殺被屈 爆衝突4人被逐

周一(12日)凌晨意甲出現混亂，祖雲達斯主場對沙蘭力坦拿一仗，完場前爆發大規模衝突，祖記前鋒米利克嘅補時絕殺，被VAR誤判越位，累祖記由3分變成只得1分，雙方職、球員激烈爭執互相推撞，球證出示咗4張紅牌，兩隊最終2比2打和各得1分。

近況低迷嘅祖記今場開波繼續夢遊，18分鐘就被客隊簡達華攻陷，完半場前再有基爾臣比爾馬輸12碼，比亞迪克操刀為客隊領先2比0。祖記下半場大反攻，51分鐘基爾臣比爾馬將功贖罪頭槌頂入，追成1比2接近紀錄，之後繼續圍攻對手，直到補時上演球迷奇遇記。

祖記93分鐘博到12碼，邦路斯主射雖被救出，但佢反應快成功補中追成2比2；2分鐘後祖記神奇反先，米利克接應角球頂入，佢開心到衝向場邊除衫慶祝，結果拎到第2面黃牌被逐，尷尬嘅係VAR翻睇後認為處於越位位置嘅邦路斯影響比賽，改判入球無效。VAR檢查期間雙方職、球員激烈爭執，並且互相推撞，球證事後向法斯奧(沙蘭力坦拿)、古達度(祖雲達斯)同阿里基(祖雲達斯教練)出示紅牌。

意大利《天空體育》賽後公開片段顯示，米利克頭槌入波一刻，客隊嘅簡達華喺角球旗附近已經包晒越位，數據指簡達華當時離底線2.9米，而米利克距離底線3.42米，足足有52cm嘅差距，懷疑VAR「睇漏人」。邦路斯賽後表示：「我希望球證有睇到簡達華，但冇人會知道，就算球證睇唔到，我都冇任何動作影響比賽，唔應該被吹罰。」