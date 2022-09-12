【人物誌】拜仁17歲天才冒起　期待鬥巴塞

拜仁慕尼黑近3場德甲都和波，表現令人失望，但都有驚喜收穫，17歲天才新星泰爾上仗入波，成為球隊史上最年輕德甲入波球員，拜仁將於周三(14日)凌晨歐聯主場對巴塞隆拿，泰爾隨時再有神奇演出。

拜仁慕尼黑一向精打細算，但今夏竟然斥資3,000萬歐元向雷恩收購名不經傳嘅泰爾，就知佢非池中物。呢位法國小將被視為歐洲最有潛力前鋒之一，佢喺今年6月協助法國奪得U17歐國盃冠軍，表現技驚四座，射入3球。

結果拜仁不惜高價簽入泰爾，有意將佢打造成羅拔利雲度夫斯基嘅接班人，泰爾亦不負所望，早前已經喺德國盃入波，上仗聯賽又建功，以17歲零136日成為拜仁史上最年輕德甲正選上陣嘅球員，同時係球隊史上最年輕德甲入波球員，亦係德甲史上第4年輕入球者。

泰爾今季各項賽事上陣4次入2球，效率一流，佢好期待歐聯上陣對巴塞。

另1位成名比較早嘅拜仁新星穆斯亞拿亦有精彩演出，呢位19歲德國國腳今季德甲上陣5次入4球及1次助攻，拜仁嘅「青春風暴」威力強大。