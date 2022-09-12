高級組銀牌　傑志初亮相！港會照鬥攻？

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「高級組銀牌賽」周一（12日）繼續上演第一圈爭奪，港會於旺角大球場，挑戰今季首次於本地賽事亮相的傑志。上場於聯賽旗開得勝的港會，今場正選陣容與去役相同，汪雙財與基奧負責攻堅，喜比特與溫俊等坐鎮中場，後防繼續由菲杜化領銜；「藍鳥」派出為球隊獻出地標戰的佐敦布朗，夥拍隊長艾里奧及羅拔圖等鎮守後防，查理史葛、米基爾與基爾頓負責於中場派牌，為箭頭艾力士提供支援，丹恩奴域及明加索夫暫列後備。（on.cc東網周一下午3時直播）

港會正選：

1. 費查【GK】

4. 杜國樑

7. 羅賓士高

8. 喜比特 【C】

10. 安高沙

16. 溫俊

17. 汪雙財

18. 積施利

20. 蕭嘉明

25. 基奧

88. 菲杜化

傑志正選：

1. 王振鵬【GK】

2. 羅梓駿

4. 查理史葛

5. 艾里奧【C】

10. 基爾頓

15. 羅拔圖

17. 米基爾

23. 佐敦布朗

77. 費蘭度

88. 艾力士

99. 潘沛軒

港會後備：

21. 馮朗軒【GK】

11. 中村俊輔

12. 周子謙

14. 吳子聰

15. 麥美倫

19. 李小恆

22. 禾利朗拿

24. 道帕瑪

31. 余毅行

傑志後備：

86. 保羅【GK】

7. 明加索夫

9. 丹恩奴域

18. 周緣德

19. 黃洋

22. 賓紀文

24. 顏卓彬

28. 鄭展龍

30. 張廣然

傑志周一（12日）於旺角大球場對戰港會，力爭「高級組銀牌賽」最後一個8強席位。今場為「藍鳥」新季首度登場，表現令人期待；港會上場聯賽打開勝利之門，球隊士氣正盛，儘管面對強手定必傾力一戰！（on.cc東網周一下午3時直播）

港會上場聯賽作客一球小勝深水埗，主教練東尼咸美頓（Tony）滿意球隊發揮，尤其成功保持清白之身。「高級銀牌賽」首圈即遇上勁旅傑志，Tony認為對方實力強大，但強調港會仍會嘗試爭勝：「傑志係香港其中一支最好嘅球隊，所以球迷會對佢哋有期望，我哋就相對冇咁大壓力。今場我哋首要目標，就係延續上場贏波嘅氣勢。」

上場為港會正選上陣的溫俊，同樣對傑志的實力予以肯定，並希望藉今場比賽吸收經驗：「傑志絕對係港超最強嘅球隊，所以呢次係好機會同咁強嘅對手交鋒，即管睇吓我哋能否踢出好表現。」港會今場有射手里奧需要停賽，但另一主力麥美倫刑滿復出。

傑志在過去4屆「高級組銀牌賽」兩次封王，總監兼主教練朱志光直言球隊對這項賽事絕不陌生，又指一場過的淘汰賽最重要是決心，有信心能夠晉級。雖然整體實力秤先，「朱Sir」認為賽前多踢一場的港會絕不容忽視：「比賽狀態一定會比我哋好啲，同埋佢哋上場都係踢下晝3點，會更易適應炎熱天氣。」陣容上，正隨港隊出戰「亞青盃」外圍賽的趙聡悟、曾以行會缺陣，而在「亞冠盃」16強早段傷出的明加索夫則可候命。

「藍鳥」開季至今仍未在本地賽場亮相，但後衞艾里奧（Helio）指球隊過去幾個星期一直努力訓練，狀態完全不成問題。曾經帶領「藍鳥」兩奪「高級組銀牌賽」冠軍，Helio直言今場對球隊充滿信心：「我哋會盡力爭取贏波，所有冠軍對傑志都相當重要，希望踢場好波送畀一班球迷。」