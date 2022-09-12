美網男單新王艾卡華斯　從「意粉」到「世一」

網壇新時代由艾卡華斯登頂展開！年僅19歲的西班牙「小蠻牛」艾卡華斯周一於美網男單決賽，以6比4、2比6、7比6 (7-1)、6比3擊敗挪威球手魯特，贏得個人首個大滿貫，兼登上世界排名第一寶座，成為史上最年輕的「一哥」！賽後他發出豪情壯語，希望挑戰拿度22貫里程碑。

「成為世界第一及贏得大滿貫，這是我從小到大一直夢想的事情，」艾卡華斯賽後吐露心聲：「因此我好努力去達成目標，今次的比賽太瘋狂了，我也沒想過可以在19歲便取得這成就。」

2003年5月5日出生的艾卡華斯近年席捲網壇，憑超強勁的發球及驚人的戰鬥力，往往做出能人所不能之回擊，早已被看好有力顛覆球壇。但其實他的成名路絕不輕易，轉捩點之一是遇上一位改變他一生的「師傅」、前一哥費拉羅。

「他像是命中注定的，天生的戰鬥者。其實15歲時他來到我的學院，瘦得像一條意大利粉，即使雙手及雙腿很快，卻沒有肌肉，因此我們努力去提升他的肌肉力量。」費拉羅回憶道。

潛能不斷爆發的艾卡華斯，今年也不是一帆風順，雖然收穫了多個大師賽1000錦標，卻在美網熱身賽連遭挫折，包括蒙特利爾賽事「一輪遊」、辛辛那堤8強止步，「我感到很大壓力，上到場也擠不出一點笑容。」於是他決心以享受的心情來到紐約，可能就是抱着這一個平常心，他才能化險為夷，在3場打至決勝盤的酷戰中生存下來，這股打不死的決心，讓他在決賽發揮出一股氣場，最終令他成功登頂，成就一個新世代的傳奇。

作為西班牙的新生代，艾卡華斯難免會被人拿來與22項大滿貫盟主拿度作比較，「我只得一個，他有22個，我會一路進發，挑戰他的紀錄，誠言，我對冠軍感到十分饑渴。」