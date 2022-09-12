警方同英超緊急開會　決定大戰安排

已故英女王伊利沙伯二世嘅國葬將於下周一(19日)喺倫敦西敏寺舉行，根據英國《每日郵報》報道，英國警方將於周一(12日)稍後時間同英超賽會舉行緊急會議，商討今輪英超及歐洲賽安排。

原定周六(17日)及周日(18日)晚舉行多場英超大戰，包括「玫瑰打吡」曼聯主場對列斯聯、車路士主場對利物浦，加上國葬將於下周一(19日)舉行，英國警方非常緊張，需要部署大量警力維持秩序，特別係倫敦球會主場賽事最為嚴峻，所以車路士主場對利物浦可能需要改期。

除咗英超之外，英國球隊參加嘅歐洲賽事亦受影響，歐聯A組蘇格蘭勁旅格拉斯哥流浪主場對拿玻里，比原定開賽時間推遲1日至香港時間周四(15日)凌晨舉行，拿玻里球迷被禁止入場，令英國警方可以節省90%警力，分配去處理有關國葬嘅保安工作。

為咗公平起見，歐洲足協亦確定格拉斯哥流浪球迷唔可以入場睇次循環分組賽格浪作客拿玻里嘅比賽。

周五(16日)凌晨歐霸盃A組阿仙奴主場對燕豪芬，亦未必踢得成。

英女王伊利沙伯二世上周四(8日)駕崩，上輪英超暫停以示哀悼，如果今輪賽事亦改期，加上9月23至28日期間屬於國際賽期，各大聯賽休戰。

意味英超要等到10月1日晚先至重開，舉行原定安排嘅第9輪賽程，頭場上演阿仙奴對熱刺，10月2日仲有「曼市打吡」曼城對曼聯。