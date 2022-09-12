高級組銀牌　明加索夫起孖　傑志5球炒港會

「高級組銀牌賽」周一（12日）繼續上演第一圈爭奪，港會於旺角大球場，挑戰今季首次於本地賽事亮相的傑志。結果「藍鳥」下半場火力全開，憑明加索夫個人梅開二度，以及查理史葛、米基爾和羅拔圖各入1球，以5比0大勝港會，順利晉級。

上場於聯賽旗開得勝的港會，今場正選陣容與去役相同，汪雙財與基奧負責攻堅，喜比特與溫俊等坐鎮中場，後防繼續由菲杜化領銜；「藍鳥」派出為球隊獻出地標戰的佐敦布朗，夥拍隊長艾里奧及羅拔圖等鎮守後防，查理史葛、米基爾與基爾頓負責於中場派牌，為箭頭艾力士提供支援，丹恩奴域及明加索夫暫列後備。

實力佔優的傑志，甫開局控球優勢明顯佔優，將，將屯兵後防的港會壓制於半場。15分鐘，米基爾與隊友撞牆配合後，殺入禁區射入，可惜被吹罰越位在先入球無效。2分鐘後，港會快速反擊，羅賓士高傳中，惟接應的安高沙凌空抽射偏離目標。

傑志其後控球在腳，耐心尋找機會，18分鐘，潘沛右路傳中，艾力士射門未能命中。36分鐘，艾里奧後上助攻高波傳入門前，埋伏尾柱的羅拔圖跳頂高出。上半場補時階段，艾力士禁區內轉身抽射，被費查一抱入懷，雙方未能於完半場前打破僵局。

換邊後，傑志迅速入局，51分鐘，查理史葛禁區頂起腳勁射，費查撲到都入，為「藍鳥」先拔頭籌。僅僅1分鐘後，米基爾接應角球頭槌頂入，為傑志拉開領先優勢。隨後傑志作出調動，換入首次於本地賽事上陣的亞援明加索夫。

港會其後一度搶回不少攻勢，67分鐘，後備入替的李小恆右路突破後傳中，基奧頭槌一頂 被王振鵬撲出底線。兩球在手的傑志比賽後段未收手，換入丹恩奴域加強攻勢，但就被明加索夫搶過風頭，這位土庫曼國腳先於79分鐘禁區頂燙射得手。2分鐘後，明加索夫再接應賓紀文傳中，門前撞射入網，個人梅開二度。87分鐘，傑志靠羅拔圖頭槌建功「埋齋」，最終以5比0輕取港會，順利晉級8強。