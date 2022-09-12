知恥近乎勇博反彈　羅馬客勝過關膽

意甲勁旅羅馬喺聯賽同歐霸盃連敗後，星期二(13日)凌晨意甲將作客下游球隊安玻里，羅馬一眾球星知恥近乎勇，喺教練摩連奴調整下，可望迅速反彈。羅馬開季表現一直優異，近兩仗輸波皆因個別球員犯錯，球隊整體發揮仍算不俗，今仗反彈決心十足值得信賴，客勝可作過關膽。（Now 638周二凌晨2時45分直播）

羅馬今季表現一帆風順，頭4輪聯賽3勝1和，只係作客祖雲達斯一仗失分，王牌保羅戴巴拿亦漸入佳境，上輪對烏甸尼斯大敗，因防守球員罕見犯錯，向來重視防守嘅摩連奴肯定會重新調整，新加盟前鋒比洛迪上周中歐霸盃首度正選上陣，加上尼高路辛尼奧路傷愈，可用兵源充足，今場有力反彈。

安玻里攻力欠奉

安玻里今季成為和波專家，頭5輪1負4和仍未贏過波，而且5場所遇對手都係中下游球隊，以其5場僅入4球嘅疲弱鋒力，好難考驗到羅馬防線。

翻查兩隊過去5次交鋒，全部都由羅馬輕鬆獲勝，當中4次凈勝兩球，兩隊實力差距明顯，客勝可作過關變倍器。