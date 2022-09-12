鬧劇2.0！C朗迪莊冬窗再轉會

今夏轉會市場傳得最多嘅兩大主角，C朗同法蘭基迪莊，最終都未能轉會，繼續留在所屬球隊曼聯同巴塞隆拿，傳媒估計嚟緊冬季轉會窗重開期間，佢兩個將繼續成為焦點，轉會鬧劇繼續上演。

先講C朗，英國《太陽報》分析指出，C朗現於曼聯淪為後備，雖然係R1，但對於該葡萄牙巨星嚟講仍然無法接受，不過由於佢缺席季前集訓，加上無法適應坦哈格戰術，喺速度同踢法上未能配合球隊，現時C朗喺英超只係後備，下半場入替時通常都係垃圾時間，作用可有可無，即使喺歐霸盃正選上陣，表現亦大不如前。

報道指做慣大哥嘅C朗無法安於現狀，今個冬窗勢必再度要求轉會，下一站好大機會係車路士，其實今夏C朗經理人同車仔班主保利已經傾妥，可惜遭杜曹反對而未能成事，依家杜曹已經被炒，新帥樸達相信唔會否決老闆決定，C朗過檔車路士預計可順利進行。

至於法蘭基迪莊，巴塞隆拿一直想將呢位貴價荷蘭國腳出售，以減輕財政負擔，今夏原本同曼聯達成6300萬鎊轉會初始協議，但因欠薪問題擱置，前後拖咗兩個月，成為轉會鬧劇，但巴塞仍然死心不息，打算喺冬窗再度嚐試，到時曼聯將再度報價。