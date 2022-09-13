東網直播甲一搶6卡位戰　建龍飛馬誓挫南青　

甲一常規賽接近尾聲，形勢尚未明朗，兩支有機會取得前6、殺入附加賽的球隊建龍飛馬和南青，今晚（周二）於修頓場館交鋒。前者有加拿大籍中鋒漢尼拔坐鎮，被看高一線；南青自外援麥洛連離隊後未嘗一勝，一眾球員能否找回三分手感，打出背水氣勢，值得期待。（on.cc東網周二晚7時直播，建龍飛馬籃球隊Facebook及睇體YouTube同步直播）

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甲一常規賽只剩兩周，除「Big 4」南華、滿貫、香港東方和永倫鎖定前6席位外，崇德飛鷹、康仁福建、建龍飛馬和南青均有機會打入附加賽，故今場建龍飛馬對南青的「卡位戰」尤其關鍵。

漢尼拔惹夾擊為隊友製造空間

建龍飛馬今季先後擊敗遊協、飛鷹和漢友，功臣無疑是漢尼拔。這位身高2米08、體重逾120公斤的中鋒，正如隊友朱梓鎔形容，是球隊的定海神針，只要把球送到其手上，已可構成威脅。對飛鷹一仗，漢尼拔共遭受12次侵犯，不僅獲得13次罰球機會，更令百德新里和謝爕雋5犯畢業。亦由於漢尼拔威力甚大，對手往往要動用多人夾擊，令建龍飛馬射手韓天次、劉家傑及陳仲顯獲得足夠空間起手。

建龍飛馬上周火併勁旅東方未盡發揮，漢尼拔第二節已錄得3犯，只上陣20分鐘交出16分，團隊命中率亦僅得31.4%，進攻失靈下，終告落敗。不過今仗對手南青實力較次，相信建龍飛馬會有反彈演出。

南青圖靠外圍作頑抗

南青目前錄得3勝4負，惟3場勝仗均是上半季、外援麥洛連在陣時獲得，其季中離隊後南青頓失內線重心，改以吳家麒擔任正選中鋒及打小球陣，早前面對飛鷹尚靠鄭凱安轟入7球三分，僅以1分落敗，但其後遇上福建和東方，外線手感驟降，加上只有31個和29個籃板，遠低於對手的64個和59個，兩場均以雙位數分差落敗。

鑒於南青已不敵飛鷹和福建，今場可謂非勝不可，否則即使下場「爆冷」擊敗永倫，亦很大機會因對賽成績痛失前6。同樣地對建龍飛馬來說，今場亦相當關鍵，兩隊勢必求勝保打入爭標組機會。

周二賽程

7:00pm 建龍飛馬 Vs 南青 *東網直播

8:40pm 香港東方 Vs 遊協

地點：灣仔修頓場館

票價：60元，長者及學生優惠票40元