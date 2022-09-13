鬧劇！厄瓜多爾造假鐵證曝光　勢被踢出世盃

距世界盃開幕只有2個幾月時間，呢屆醜聞多多嘅賽事再爆鬧劇，南美洲代表之一厄瓜多爾被指控用違規球員一案，國際足協(FIFA)周四(15日)裁決前，英國傳媒突然披露新證據，一段疑被厄瓜多爾足總隱瞞嘅錄音曝光。涉案球員拜朗卡斯迪路喺一次正式調查入面，親口承認用假護照，自己其實係哥倫比亞人。鐵證如山下，厄瓜多爾被踢出世盃機會大增。

今次風波始於今年4月，智利足總指控厄瓜多爾球員卡斯迪路，其實係哥倫比亞人，有關佢嘅資料全屬偽造，不過FIFA今夏已駁回控訴。智利足總隨後提出上訴，原定周四會有裁決結果，點知英國《每日郵報》周二(13日)公開一段爆炸性錄音，證實卡斯迪路喺4年前接受厄瓜多爾足總正式調查期間，全盤托出自己用假身份比賽嘅經過。

關於卡斯迪路身份嘅質疑，早喺2015年一次國內轉會已經出現，3年後厄瓜多爾足總成立調查委員會，今次流出嘅錄音就係當年調查嘅口供。錄音入面，卡斯迪路親口承認自己喺哥倫比亞出世，出生年份係1995而非1998，就連個名都改埋，並且供出為佢提供假護照嘅人，就係佢喺厄瓜多爾第1間球會Norte America嘅班主森拜奴。

最離奇嘅係厄瓜多爾足總喺2019年，宣布確認卡斯迪路嘅國民資格，今屆世盃外圍賽更加8次上陣，令人懷疑足總有隱瞞事實行為。今次證據曝光，令FIFA喺周四作出裁決前面臨巨大壓力，身處A組嘅厄瓜多爾，係東道主卡塔爾喺揭幕戰嘅對手，如果臨時「換角」，將會製造好大混亂。

厄瓜多爾一旦被踢出決賽周，智利同秘魯都有機會後補參賽，雖然秘魯係世盃外南美洲區第5名，但如果按FIFA慣例，厄瓜多爾派卡斯迪路上陣嘅8場比賽被判輸0比3，突然增加5分嘅智利將以得失球壓倒秘魯升上第5位。2016年玻利維亞曾喺世盃外派出違規球員出賽，結果涉及嘅2場賽事都被判輸0比3。