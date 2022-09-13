【歐聯】熱刺火力強勁穩開客勝

歐聯D組賽事，士砵亭主場迎戰熱刺，兩隊喺首輪都贏波，今場要向2連勝進發；熱刺上仗2比0贏馬賽，新加盟嘅李察利臣開齋即入2球，同哈利卡尼、孫興民組成鋒線，威力非常強大，熱刺近期狀態大勇，近5場比賽4勝1和，而且上場英超延期，可以養精蓄銳今仗搏殺。士砵亭上輪大勝法蘭克福，但水準唔太穩定，近4場歐聯只贏過1場，捧熱刺客勝更加穩陣。 ●波C9

直播表

周三0:45am 歐聯 士砵亭 對 熱刺

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周三0:45am 歐聯 柏辛域陀尼亞 對 國際米蘭

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周三3:00am 歐聯 拜仁慕尼黑 對 巴塞隆拿

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周三3:00am 歐聯 利物浦 對 阿積士

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周三3:00am 歐聯 利華古遜 對 馬德里體育會

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周三3:00am 歐聯 馬賽 對 法蘭克福

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周三8:00am 美職 明尼蘇達聯 對 FC洛杉磯

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周三8:30am 美職 肯薩斯體育會 對 華盛頓聯隊

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