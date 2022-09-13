場均14.3籃板　干潁堯榮獲U18亞青籃板后

香港女子籃球U18代表干潁堯於亞洲U18女子錦標賽乙組賽事，以場均14.3個籃板成為賽事「籃板后」。第一次代表香港出賽的干潁堯表示，賽事令她眼界大開，將視此為動力，進一步提升自己：「世界真的好大，未來希望有機會再代表香港岀去比賽！」

亞洲U18女子錦標賽乙組賽事於印度舉行，香港隊小組賽擊敗約旦，但不敵蒙古及馬來西亞，得失分差不及對手無緣晉級，其後轉戰名次賽，88：25擊敗A組第4名馬爾代夫，以第7名完成賽事。近年本地學界賽事近乎停擺，今次港隊疫情下出戰國際賽，需要連續3日比賽，對球員體能要求甚高，但一班年輕球員依然拚勁十足，其中干潁堯平均得12.5分、14.3個籃板，成為今屆乙組賽事「籃板后」。

現年17歲的干潁堯就讀中華基督教青年會中學，回顧今次賽事，她認為自己整體表現「合格」：「原本目標是出線以及做到自己位置（4號位）要做的事，籃板表現不錯，超出自己預期！不過得分方面，把握力有待改善。」對於連續3日比賽，她承認需要時間適應比賽強度和對抗性，自己亦會向對手學習：「今次比賽之後發現世界真的好大，『勁人』多不勝數，而我在她們之中，就只是一個會打籃球，但技術普通的球員。另外，我亦有看幾場甲組賽事，對抗性、體能以至心態都好重要！今次所學到的都會運用到未來籃球路上！」