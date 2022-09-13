亞青外　認真備戰苦練死球　港隊首戰撼越南

「U20亞洲盃」（亞青盃）外圍賽F組賽事，周三（14日）在印尼泗水的格羅拉蓬托莫體育館正式展開，香港20歲以下男子代表隊首場先與勁旅越南正面交鋒。主教練張健峰指球隊將嘗試逼搶踢法，並希望透過死球攻勢取得甜頭，力爭在今場比賽取得入球及分數，球迷記得要為港隊打氣！（港台電視32周三下午5時直播）

港隊U20早前在泰國完成集訓後，周一正式抵達比賽城市印尼泗水，至今已進行了兩課操練，主教練張健峰認為國際賽的比賽速率，與本土賽事始終有分別，球員目前仍需要時間適應。對手越南實力強勁，「張峰」提醒球員要小心應戰：「越南組織幾快，佢哋身形唔高太，但相當具侵略性，禁區入楔時間同埋門都好出色，防守紀律性要做得好足，都會嘗試喺前場壓迫。」他透露球隊正集中練習死球戰術，希望在進攻方面可以取得甜頭。

趙聡悟爭入波充滿信心

至於趙聡悟（Sohgo）則指，球隊備戰時間雖然不及對手，但大家在訓練時相當認真，如今已完全準備就緒，全隊上下對今場賽事相當期待。作為陣中進攻主力，Sohgo對球隊攻力充滿信心：「越南中路防守唔太緊密，同埋應付過頭波都一般，我哋希望可以創造到一啲攻勢，盡力爭取入球。」

越南U20代表隊為備戰今次「亞青盃」外圍賽，上月中去到日本進行集訓，期間與包括日本U19代表隊等多支當地球隊拍跳。本月初，越南U20再於主場與巴勒斯坦U20代表隊進行友賽，最終以0比0賽和，透過一系列比賽機會累積實戰經驗。陣中球員清一色來自本土球隊，其中7月幫助越南於U19東南亞錦標賽取得季軍的18歲前鋒阮國越，於該項賽事膺神射手獎，實力不容小覷。