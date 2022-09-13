羅拔佬倒戈嚴陣以待　拜仁狂鋒狙擊巴塞

今晚歐聯「死亡C組」上演重頭戲，拜仁慕尼黑於主場硬撼巴塞隆拿。巴塞雖有射手羅拔利雲度夫斯基倒戈，但拜仁熟晒佢條路，而且呢支德甲班霸以沙迪奧文尼為首嘅鋒線火力全開，挾近年歐聯碰頭食住巴塞之勢，主勝值得捧場。（Now 643周三凌晨3時直播）

今仗焦點必屬羅拔利雲度夫斯基，佢今夏為咗離開拜仁，搞到同球隊高層反晒面，為今仗增添火藥味。「羅拔佬」加盟巴塞後亦交足貨，各項賽事近5仗攻入9粒，包括上輪歐聯贏柏辛域陀尼亞5比1之役大演帽子戲法，隊友如奧士文尼迪比利、安素法迪等樂於為佢鋪橋搭路，但變相令巴塞踢法過於倚賴呢位射手數胡，目標太大，反而令對佢瞭如指掌嘅拜仁可重點防範。

巴塞開咧戰績係唔錯，不過之前所贏對手只係皇家蘇斯達、西維爾等明顯跌Watt球隊，究竟巴塞係咪弗到可以喺歐聯也文也武，作客對戰拜仁相信係今季首個考驗。

全民皆攻9仗轟31球

相反，拜仁雖然冇咗「羅拔佬」，但攻力未見受削，新兵沙迪奧文尼極速融入，湯馬士梅拿、基拿比、穆斯亞拿及利萊辛尼為爭逐正選，戰意爆燈，而且全部已經開齋腳風正順，難怪拜仁各項賽事近9仗獲6勝3和之餘，更狂轟31球，包括上輪歐聯靠利萊辛尼入波兼助攻，作客輕取實力唔曳嘅國際米蘭2比0。如今連向來表現飄忽嘅利萊辛尼都咁生性，真係防不勝防，加上兩軍近4次喺歐聯交手，拜仁全部贏晒，擺明格食格，主勝不容錯過。