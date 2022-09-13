激到爆炸3加時！建龍飛馬甲一「搶六戰」挫南青

甲一常規賽步入直路，建龍飛馬和南青周二（13日）會師修頓場館，進行「搶6」關鍵戰。兩隊鬥到三加時，建龍飛馬靠著漢尼拔轟入44分，包括在加時階段獨取16分，加上華將們堅持到最後的努力表現，終以114：110擊敗全場轟入20個三分波的南青。

南青外援麥洛連離隊後，由吳家麒擔任中鋒，這個37歲老將打出全能身手，首節與鄭凱安射入4球三分，不過防守建龍飛馬「巨無霸」漢尼拔略顯吃力，讓其取得7分，稍稍落後17：18。南青缺乏高度，三分就是殺著，鄭凱安、蕭俊傑和蘇柏軒次節轟入5球三分，其中「安仔」包辦3球，一口氣拉開雙位數差距。反觀建龍進攻停滯，只靠邱廣華「止血」，落後32：43。

換邊後，建龍飛馬點點開花，打出一段14：2的攻勢。惟蘇柏軒大爆發，射入3球三分加一球「and 1」，連入12分，讓南青領先61：60。第四節持續膠著，建龍飛馬曾靠著漢尼拔拉開6分差距，但南青後備射手蘇恩樂扮演救世主，在最後1分鐘轟入兩球三分，反超前1分。雖然漢尼拔搏到犯規，但2罰1中，打成80：80平手進入加時。

南青吳家麒、蕭俊傑和Espiritu Lloyd Jefferson犯滿離場，形勢相當不利，但隊友大打爭氣波，蘇柏軒、蘇恩樂和潘正熙命中外投。惟李旭川和朱梓鎔連取5分，追平92：92進入雙加時。

以為雙加時好激，還未完。兩隊在接下來5分鐘打成101：101平手，需要進行三加時。南青人手不足問題，隨著蘇柏軒5犯畢業爆發，只剩陳怡富和鄭凱安苦撐。反觀漢尼拔和韓天次內外開弓，建龍飛馬終以114：110拿下這場關鍵戰。

建龍飛馬有5人得分上雙，漢尼拔轟入44分33籃板，包括20個進攻籃板。邱廣華同樣交出「雙雙」15分10籃板，韓天次和李旭川取得19分和14分。南青全場射入20球三分，蘇柏軒和鄭凱安各入6球，分別攻入29分和24分。

建龍飛馬經歷三次加時艱苦獲勝，李旭川賽後承認，球隊表現有待改善：「我們有外援在陣中，牌面上我們的確佔優，不過今場我們太多失誤，加上防守上亦有不足，令對手多個射手有機會，以致最後要打3加時才分勝負。」李旭川今場收穫14分，包括兩記三分，他表示，「今場我給自己一個目標就是要敢於起手，今場算是對自己和支持自己的人一個交代。」

建龍飛馬早前憑漢尼拔、朱梓鎔及張馳岳贏得Red Bull三人籃球賽香港區冠軍，取得總決賽資格，球隊9月尾將派隊出發到埃及，如建龍成功取得頭6席位，或會與附加賽賽程相撞。「阿川」表示未知球隊具體人手安排，但認為無論結果如何，今季球隊表現已有交代：「由季初護級到現在可以爭頭6，第一年就有此成績已經非常開心。」

圖/文：余樂詩、許思彤