【官宣】紐卡素簽卡利奧斯　合約僅4個月

紐卡素官方周二(13日)宣布，簽入自由身門將卡利奧斯，合約為期僅4個月，明年1月約滿後有半年續約選項。

卡利奧斯轉眼間已經29歲，佢上季重返利物浦後，一整季都冇上陣，今夏約滿後回復自由身離隊，估唔到仲有紐卡素收留。

呢位德國門將係著名「膠龍」，2018年歐聯決賽為利物浦把關兩度嚴重犯錯，累球隊輸畀皇馬痛失冠軍，紅軍自此未再用佢把關，先後外借去比錫達斯同柏林聯，上季回歸利物浦後坐咗一季冷板至完約，雖然佢冇上陣，但利物浦上季歐聯決賽又試輸波，而且同樣輸畀皇馬，都咪話唔邪。

巧合嘅係，紐卡素副選門將杜巴夫卡近日外借到曼聯，呢間富豪球會急需一名門將做尼克普比副手，領隊艾迪侯域又覺得卡利奧斯有豐富英超同歐洲賽經驗，可能幫到手，所以簽佢返嚟。

不過紐卡素都對卡利奧斯陣「膠味」有所防避，所以暫時只簽4個月合約，睇睇咩情況，冇咩事再續約，卡利奧斯只要喺紐卡素專心陪練唔搞事，相信做個後備門將都冇問題。