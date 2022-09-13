常規賽最後一擊　香港東方大勝遊協暫升上第2

周二（13日）晚甲一尾場，香港東方以107比60大勝遊協，常規賽錄得6勝3負，暫時升上第2。

今場同樣是兩隊常規賽的最後一場，遊協這晚只得8人應戰，香港東方外援拉利羅斯缺陣下，打出19比0開局。梁嘉顯手感頗佳，首節就有15分進帳，協助球隊以38比11領先。

第2節東方繼續強攻，梁嘉顯轟入「back to back」三分球，加上迪維拉及卜聿揚把握身高優勢得分，一輪12比0攻勢再將比數拉開。遊協憑馮嘉浚連入兩記三分止血，但難以扭轉局面，東方半場拋離至64比25。

兩軍實力相距頗大，下半場香港東方繼續佔優，第3節開段胡卓斌和蘇利文輪流接應吳松峻妙傳得分，遊協此節僅靠陳可鈐得8分，東方則有蘇利文勇奪12分，帶領球隊打成88比33。

最後一節遊協奮力反撲，陳可鈐個人連得9分，Nealis Michael Joseph亦命中三分球，遊協一口氣力追14分。可惜分差太大，比賽結果毫無懸念，香港東方終以107比60大勝。

今場香港東方有4人得分上雙，梁嘉顯得隊中最高23分；遊協方面，陳可鈐獲全場最高24分，馮嘉浚命中6記三分球得18分。

甲一積分榜

名次 球隊 戰績 積分

1 南華 7勝1負 15

2 香港東方 6勝3負 15

3 滿貫 6勝1負 13

4 建龍飛馬 4勝5負 13

5 崇德飛鷹 4勝4負 12

6 永倫 5勝1負 11

7 康仁福建 3勝5負 11

8 南青 3勝5負 11

9 安保漢友 2勝6負 10

10 遊協 0勝9負 9