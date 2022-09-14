拜仁再做巴塞剋星　羅拔仔倒戈冇料到

周三(14日)凌晨歐聯C組矚目大戰，拜仁慕尼黑主場迎戰巴塞隆拿。作客嘅巴塞近期氣勢凌厲，羅拔利雲度夫斯基轉會後首度倒戈，不過拜仁再次扮演「巴塞剋星」角色，下半場5分鐘內連入2球贏2比0，「羅拔仔」今場冇啖好食，全場7次射門都冇進帳，慘變敗家仔。

巴塞乘住近期強勢，今場表現亦反客為主，多次製造入肉埋門，可惜倒戈嘅「羅拔仔」腳頭無靈，早段禁區內無人看管下起腳竟然射高，21分鐘近門頭槌又被舊隊友紐亞救出，受到拜仁嚴密看管下，「羅拔仔」全場7次攻門只有2次命中目標。

拜仁沉著應戰，50分鐘藉角球攻勢由盧卡斯靴南迪斯頂成1比0，54分鐘利萊辛尼中路突破再入1球，帶領拜仁贏2比0完場。連同今場在內，拜仁已經連續5次喺歐聯擊敗巴塞，而且喺歐聯分組賽已連續30場不敗，追平皇家馬德里喺2012年至17年保持嘅不敗紀錄。

巴塞教練沙維賽後表示：「當你面對拜仁呢種級數球隊，不斷浪費機會就要付出代價，呢場係歐聯，結果令人失望，我哋要喺錯誤入面吸取教訓。」拜仁隊長紐亞就話：「羅拔仔今場心情激動，畢竟佢喺呢度非常成功，今場關鍵時刻佢冇乜運，第1次機會射高，第2次就遇上我，拜仁今場防守得好好。」