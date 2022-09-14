車路士新帥效應　睇下有冇料到

歐聯E組激戰，車路士換帥後再上征途，主場迎戰薩爾斯堡。車路士首輪作客不敵薩格勒布戴拿模，賽後領隊杜曹立刻被炒，會方從白禮頓撬入樸達，由於事出倉卒，將帥磨合需時，預計今場都係穩字行頭，一於捧3.5球入球細。（Now 644周四凌晨3時直播）

樸達接手先要改善後防

車仔上周怒炒杜曹，唔夠48小時就宣布由樸達接手。樸達喺白禮頓都係用緊傳控戰術，同車仔本身踢開嘅差唔多，不過能否「無縫銜接」言之尚早，由於英超暫停，樸達首場領軍就係歐聯，做打工仔嘅梗係醒醒定定，最緊要唔好輸，否則換嚟一句「咪一樣」，都幾冇癮。

車仔今季後防不穩影響成績，連歐聯在內7場得1場冇失波，合共失咗10粒，預料樸達會作出針對性部署，夏天從白禮頓轉投車仔嘅古古列拿，同樸達故劍重逢，可望繼續獲得重用。

薩爾斯堡近年係歐聯常客，但實力同傳統歐洲勁旅有段距離，佢哋亦有自知之明，唔會同人鬥攻，上輪主場就同AC米蘭踢成1比1，近5場歐聯有4場總入球開2球或以下，今場寧捧入球細好過。

直播表

周三5:00pm 日乙 岩手盛岡仙鶴 Vs 千葉市原

有線604、有線664台

周三6:00pm 日職 京都不死鳥 Vs 橫濱水手

有線601、661台

周三6:00pm 日乙 山形山神 Vs FC橫濱

有線602、662台

周四0:45am 歐聯 AC米蘭 Vs 薩格勒布戴拿模

Now 644

周四0:45am 歐聯 薩克達 Vs 些路迪

Now 643

周四3:00am 歐聯 車路士 Vs 薩爾斯堡

Now 644

周四3:00am 歐聯 曼城 Vs 多蒙特

Now 643

周四3:00am 歐聯 皇家馬德里 Vs RB萊比錫

Now 645

周四3:00am 歐聯 海法馬卡比 Vs 巴黎聖日耳門

Now 646

周四10:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 聖荷西地震

Now 638

周四10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 洛杉磯銀河

Now 639