夏蘭特倒戈！多蒙特有辦法招呼佢

歐聯G組焦點大戰，英超「藍月」曼城主場火併多蒙特。艾寧夏蘭特於多蒙特奠定球星地位，今夏轉投曼城後喺英超火速上位，聯賽6戰攻入10球領先射手榜，腳風甚順。不過多蒙特對佢可謂熟晒路，預料會有辦法看管呢位神鋒。兩隊近4次碰頭半場全開1球或以下，信往績追1.5球半場細。(Now 643周四凌晨3時直播)

夏蘭特除咗喺英超演出驚人，歐聯亦係佢嘅表演舞台，首輪作客西維爾即梅開二度，協助曼城大勝4比0，加上英超延期，球隊可以全力應付今仗。

夏蘭特雖然厲害，但同時間令球隊進攻過分集中喺佢身上，對手防守目標變得明確，上輪英超半場就只能同阿士東維拉踢成0比0，可見佢哋仍未做到無堅不摧。

「蜜蜂兵團」以1分做目標

「蜜蜂兵團」多蒙特自夏蘭特離隊後攻力下降，6場德甲僅入8球，作客勁旅曼城定必加強防守，以1分做目標。事實上佢哋自早前對雲達不來梅末段連失3球倒輸2比3後，主帥泰錫痛定思痛刻意改善防守，其後連續3仗保持不失球，雖然上仗德甲淨吞RB萊比錫3蛋，但似為今仗留力。

而且球隊上下對夏蘭特踢法熟到透，定必將其殺傷力減到最低，特別初段有氣有力下，可望頂住曼城強攻，半場細諗得過。