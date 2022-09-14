亞青外 曾以行「破蛋」 港隊1比5不敵越南

香港二十歲以下男子代表隊周三（14日）出戰「U20亞洲盃」（亞青盃）外圍賽F組賽事，首場先在印尼泗水的格羅拉蓬托莫體育場，面對勁旅越南。港隊半場先落後兩球，易邊後雖有曾以行「破蛋」，但最終仍以1比5落敗，周五（16日）將會挑戰東道主印尼。

與上場友賽泰國U19相比，港隊U20今場正選陣容作出4個調動，張譽倫、鄧筵霑、嚴啟倬及馬希偉復任正選，而門將續起用龐焯熙，曾以行、陳琨政鎮守中場，陳嘉宝出任箭頭，至於另一主力趙聡悟則先列後備。

實力佔優的越南開賽初段即採取主動，6分鐘阮國越接應後場直線，單刀被門將龐焯熙撲出。3分鐘後屈文康罰球直射，僅中楣彈出。越南之後再接再厲，15分鐘阮青閒左路突破後起腳，再次未能射破龐焯熙十指關。25分鐘港隊率先失守，阮英秀傳入禁區，丁春進禁區內勁射破網，越南領先1比0。

7分鐘後越南再下一城，屈文康傳中，湯翹哲飛剷截球時，不慎犯下手球，球證直指十二碼，阮國越一射破網，領先2比0。港隊之後站穩陣腳，39分鐘卻錯失一次黃金機會，陳嘉宝接應曾樂圖橫傳，禁區內無人看管下竟然未能命中目標，半場港隊落後兩球。

易邊後港隊換入趙聡悟加強攻力，51分鐘卻再失一球，阮寶龍左路傳中，丁春進禁區頂遠射得手，港隊落後至0比3 。7分鐘後港隊後場被逼甩控球，屈文康近門輕鬆射入，越南擴大領先優勢至4球。

落後的港隊未有放棄，69分鐘後備入替的陳傲軒，搏得十二碼，曾以行主射先被對方門將段輝煌撲出，但這名中場隨即衝前補射，為球隊追近至1比4。不過補時階段阮德英的頭槌，為越南錦上添花，最終港隊首場以1比5大敗而回。